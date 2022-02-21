اليوم .. أشرف عبد الباقي ضيف صاحبة السعادة

يحل الفنان أشرف عبد الباقى ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس وذلك اليوم الاثنين والثلاثاء .

ويكشف الفنان أشرف عبد الباقى فى الحلقة عديد من التفاصيل الخاصة بمسرحيته الجديدة التى تحمل اسم “كنز الدنيا” والذى يشاركه البطولة فيه مجموعة من ذوى القدرات الخاصة.

مسرحية كنز الدنيا

وقال الفنان أشرف عبد الباقي ، تعقيبا على مسرحيته" كنز الدنيا" من أبطال "قادرون باختلاف" ، إنه استمتع بالعمل مع أبطال المسرحية ، متابعا :" بيضحكوا والناس كانت متجاوبة معاهم .. حابين يقفوا على المسرح ودي أهم نقطة " .

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي ،خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر" ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : " أنا معلملتش ليهم حاجة وهما اللي لديهم القدرة دي ، وأنا فقط ضيفتهم جوا الإطار .. ودي كانت أول تجربة مسرح ليهم والبروفات خدت شوية وقت بس متختلفش عن عن زميلهم الأخرين .