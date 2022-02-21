وزير الصناعة الأردني: لدينا برامج أدرجت في الموازنة الأردنية لأول مرة لتخفيف البطالة

قال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن مديونية الأردن زادت خلال جائحة كورونا، وكانت معظم احتياجتهم من الشقيقة مصر خاصة في قطاع الغاز، معقباً: "الجميع يعرف قطاع الغاز المصري الذي تم بسبب الموجات الإرهابية في ذلك الوقت، حيث تكلف الخزين الأردني مبالغ طائلة جداً".

وأضاف يوسف الشمالي خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن بحكم العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين مصر والأردن، تم التوصل إلى تفاهم هذا الأمر، وعدم انقطاع الكهرباء في الأردن، مؤكداً على ارتفاع الدين العام الأردني إلى 34 مليار دينار أردني.

ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن العجز الموجود في الموازنة هو عجز مستمر، والذي يقدر بحوالي 2 مليار، مشيراً إلى أن حجم البطالة في الأردن ارتفع أيضاً بسبب جائحة كورونا، حيث ارتفعت في الربع الأول والثاني إلى 25%، والآن في الربع الثالث انخفضت إلى 23.2%.

وتابع يوسف الشمالي قائلاً: "لدينا برامج أدرجت في الموازنة الأردنية لأول مرة، للتخفيف من حجم البطالة".