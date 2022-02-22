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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار طبي: تناول السكريات بكثرة يهدم طاقة الجسم

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio Natural، إن الكثير من السيدات تعاني من  الكسل أو الخمول عند الاستيقاظ من النوم، وهذا قد يرجع إلى السهر الزائد، لافتة إلى أن النوم ليلاً مهم جدا لأنه يزيد من طاقة الجسم.

وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ضرورة لعدم تناول القهوة بصورة كبيرة للحصول على النشاط؛ لأنها قد تأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن تناول السكريات بصورة كبيرة يهدم طاقة الجسم، معقبة: "ممكن معلقة سكر في اليوم.. بس 5 ملاعق سكر قد يدمر الطاقة ويضر الجسم".

وتابعت المستشار الطبي لشركة Bio Natural، أن فيتامين "ب" يدعم الطاقة والأعصاب بصورة كبيرة، ويساعد على تكوين خلايا الدم، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين هو المسؤول عن تحويل الكربوهيدرات لطاقة، ولذلك هناك ضرورة لتدعيم الجسم بهذا الفيتامين.
 

مكمل Elp Multivit يساعد على استعادة النشاط

 

وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio Natural، إن مكمل Elp Multivit يساعد بصورة كبيرة على استعادة النشاط حال عدم إصابة الإنسان بأي مرض، مشيرة إلى أن هذا المكمل ليس له بديل، ومرخص من قبل وزارة الصحة، ومتوفر بجميع صيدليات مصر.

وتابعت "أبو السعود"، أن مكمل Elp Multivit عبارة عن عبوة  تكفي شهر كامل، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الزنك وفيتامين "ب" و"سي"، والنحاس والكالسيوم لتدعيم العظام، مشيرة إلى أن هذا المكمل يدعم الصحة، ولا يعالج أي مرض.

وأضافت  المستشار الطبي لشركة Bio Natural، أن نقص فيتامين "ب" يؤدي إلى الكسل والتعب المستمر والشعور بـ"الدوخة"، كما أن هذا الفيتامين مسؤول عن تكوين خلايا الدم، ونقصه قد يؤدي إلى تنميل في الأعصاب.


  مكمل Elp Multivit يدعم الأعصاب

 

وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio Natural، إن مكمل Elp Multivit يدعم الأعصاب بصورة كبيرة لأي مريض سكر، معقبة: "مريض السكر لازم يتبع روشتة الطبيب المختص،  ومن الممكن أن يدعم صحته بتناول هذا المكمل".

وتابعت "أبو السعود"، أن مكمل Elp Multivit متوفر في الصيدليات، وهذا يعني أنه آمن ومرخص من قبل هيئة سلامة الغذاء، لافتة إلى أن هذا المكمل آمن تمامًا.

ولفتت  المستشار الطبي لشركة Bio Natural، إلى أن مكمل Elp Multivit يحتوي على فيتامين "سي" الذي يعمل على امتصاص الحديد، كما أنه يحتوي على الكالسيوم المفيد للعظام. 

مستشار طبى السكريات شركة Bio Natural الكسل الخمول

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