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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية نقل الصور من هاتف آيفون إلى آخر

كيفية نقل الصور
كيفية نقل الصور من هاتف آيفون إلى آيفون آخر

تمثل عملية نقل الصور من جهاز إلى جهاز آخر عملية معقدة بعض الشئ بالنسبة للمستخدمين، حيث تتطلب عدد من الخطوات الصعبة نسبيا خاصة عند نقل الصور من هاتف آيفون إلى آيفون آخر، حيث يجب نقل الصور بطريقة آمنة للحفاظ على جهازك من أى مشكلة غي مرغوب فيها.

 

وذكر موقع Business Insider أن هناك عدد من أفضل الطرق التى يمكن من خلالها نقل الصور من آيفون لآيفون أو من الآيفون إلى جهاز الكمبيوتر، وفيما يلى عدد من أفضل الطرق لنقل الصور على هاتفك الآيفون :  

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كيفية نقل الصور من هاتف آيفون إلى هاتف آيفون آخر  

 

How to Fix iPhone 13 Data Transfer Stuck on Time Remaining About 1 Minute - YouTube
كيفية نقل الصور من هاتف آيفون إلى هاتف آيفون آخر  

 

افتح الإعدادات على هاتف آيفون، واضغط على شعار Apple ID، ثم اضغط على iCloud.

 

انقر فوق iCloud Backup، ثم انقر فوق النسخ الاحتياطي، وقم بإيقاف هاتف آيفون القديم بمجرد انتهاء النسخ الاحتياطي.

 

قم بإزالة بطاقة SIM من هاتف آيفون وانقلها إلى الهاتف الآخر .

 

تأكد من إيقاف تشغيل آيفون الجديد عند بدء الخطوات التالية:

 

أدخل بطاقة SIM القديمة في هاتفك الآيفون ، وقم بتشغيل آيفون الجديد الخاص بك، ومرر لأعلى أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية بناءً على الهاتف الذي تقوم بإعداده.

اتبع الإرشادات لاختيار لغتك وإعداد شبكة الواي فاي الخاصة بك.

 

انقر فوق استعادة من نسخة iCloud الاحتياطية، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص، واختر النسخة الاحتياطية التي قمت بإنشائها.

 


كيفية نقل صور هواتف آيفون إلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

How to Transfer Photos from Laptop to iPhone 12 [4 Ways]
كيفية نقل صور هواتف آيفون إلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

 

قم باستخدام File Explorer لنقل الصور من هواتف آيفون وقتًا طويلاً، قم بتثبيت iTunes أولاً ، ثم اتبع الخطوات التالية:

 

قم بتوصيل هاتفك الآيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك  الذي يعمل بويندوز 10 باستخدام كابل USB مناسب.

 

قم بتشغيل Explorer Windows من سطح المكتب أو قائمة ابدأ أو شريط المهام. يمكنك أيضًا استخدام اختصار Windows key + E على لوحة المفاتيح.

 

انقر فوق السهم الموجود بجوار " This PC " في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من النافذة.

 

انقر فوق هاتف الآيفون الخاص بك في القائمة الفرعية لأيقونة " This PC " .

 

انقر نقرًا مزدوجًا فوق التخزين الداخلي، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق DCIM.

 

انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد، حيث يجب أن تحتوي جميعها على صور.

 

انقر فوق الصورة حيث يمكنك الضغط باستمرار على مفتاح Ctrl على لوحة المفاتيح والنقر لتحديد صور متعددة، ويمكنك أيضًا استخدام اختصار Ctrl + A على لوحة المفاتيح لتحديد كل الصور مرة واحدة.

 

انقر فوق نسخ إلى التي  توجد بالقرب من أعلى النافذة.

 

انقر فوق اختيار حيث يمكنك أيضًا النقر فوق أحد الخيارات المدرجة في القائمة المنسدلة.

 

انقر فوق لحفظ الصور، ثم انقر فوق نسخ تأكد من عدم فصل هواتف آيفون أثناء عملية النقل.

 

نقل الصور من جهاز كمبيوتر إلى جهاز كمبيوتر آخر

How to transfer files and settings from one computer to a different one?
نقل الصور من جهاز كمبيوتر إلى جهاز كمبيوتر آخر

باستخدام  تطبيق Dropbox

 

يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive،  ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.
 

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