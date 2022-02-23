بحضور أشرف عبد الباقي.. بطلان من مسرحية كنز الدنيا يرويان تجربتهما مع العمل| شاهد

استضاف برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، الطفلة " رحمة " ، والشاب" عمرو " ، من ذوي الهمم ، وأبطال مسرحية " كنز الدنيا " .

وقالت الطفلة " رحمة عبد المنعم " ، إنها في الصف الثالث الإعدادي ، وتحب التمثيل والرقص ، وأدت استعراضا صعيديا في المسرحية .

ومن جته، قال الشاب " عمرو درويش " ، إنه تخرج في كلية التجارة، والتحق بكلية الفنون، وتعرف على الفنان " أشرف عبد الباقي " منذ عام 2014 .

وأوضح " درويش " ، أن الفنان أشرف عبد الباقي حينما تعرف عليه قال له إن الموهبة هي الفيصل في الحكم وليس مظهره .