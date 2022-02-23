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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيضر واشنطن نفسها.. روسيا تتوعد أمريكا برد قوي على العقوبات الجديدة

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة والتي ستضر واشنطن نفسها.

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ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعلنت وزارة المالية الروسية عن إجراءات قالت إنها ستضمن استقرار وصولها إلى أسواق الديون، وذلك ردًا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على الديون السيادية لموسكو.

وقالت الوزارة، إن لديها ما يكفي من الأموال المتاحة - أكثر من 4.5 تريليون روبل (حوالي 56 مليار دولار) - لضمان قدرتها على المرونة في اقتراض الأموال وبيع الديون الحكومية الجديدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، عن حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا ردا على قرار رئيسها فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض "أُعلن عن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا ردا على أفعالها أمس"، مضيفًا أن الأمر تم تنسيقه بشكل وثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها وستواصل الولايات المتحدة تصعيد العقوبات إذا واصلت سلوكها العدائي ضد أوكرانيا.

وتعهد بدفع موسكو ثمنًا باهظًا، إذا واصلت سلوكها العدائي ضد أوكرانيا، مهددًا بفرض عقوبات إضافية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته ستستخدم "كل أداة تحت تصرفها" للحد من تأثير العقوبات ضد روسيا على أسعار الطاقة والغاز المحلية، معترفًا بأن الأمريكيين سيرون على الأرجح ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وقال مصدر بالكونجرس الأمريكي لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض سيطلع أعضائه على تفاصيل العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن ضد روسيا.

ونقلت شبكة "العربية" عن البيت الأبيض قوله إن العقوبات على روسيا ستكون تصاعدية حسب التصعيد العسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أنها قد تشمله أيضًا.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن العقوبات التي أعلن عنها بايدن أمس، الثلاثاء، ترقى إلى "الحد الحاد من الألم الذي يمكن أن نلحقه بها"، مشيرًا إلى أن الرئيس مستعد للمضي قدمًا في حالة تصاعد غزو أوكرانيا.

وأوضح المسؤول: "هذه بداية غزو، وبالتالي هذه هي بداية ردنا"، مصرًا على أن الحزمة التي كشفت عنها الولايات المتحدة كانت بمثابة عقوبة قاسية لأفعال بوتين، لكنها لم تعكس المدى الكامل لخطوات الولايات المتحدة ضد روسيا.

وأشار: "إذا زاد بوتين التصعيد، فسنصعد أكثر باستخدام كل من العقوبات المالية وضوابط التصدير، والتي لم نكشف النقاب عنها بعد".

ولفت المسؤول: "تهدف العقوبات إلى خدمة غرض أكبر، وهو الردع والمنع، لذلك نريد منع غزو واسع النطاق لأوكرانيا يتضمن الاستيلاء على المدن الكبرى بما في ذلك كييف".

وتابع "نريد أن نمنع المعاناة الإنسانية على نطاق واسع، وربما فقدان عشرات الآلاف من الأرواح.. ونريد منع بوتين من تنصيب حكومة دمية تنحني لرغباته وتحرم أوكرانيا من حرية تعيينها".

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