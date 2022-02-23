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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة.. صور

مازدا تكشف عن سعر
مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة

تستعد Mazda إلى توسيع تشكيلة سيارات الكروس أوفر في وقت لاحق من هذا العام مع إضافة CX-50 يتم وضعها كقوة شقيقة لـ CX-5 وهي أطول قليلاً وأعرض، لكن الاثنتين قريبان من حيث السعر والحجم، حيث قدمت Mazda CX-50 في شهر نوفمبر، سيبدأ سعرها من 28.025 دولارًا أمريكياً.

مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة

يأتي الطراز CX-50 2.5 S للمبتدئين مزودًا بمجموعة كبيرة من المعدات القياسية التي تشمل نظام Android Auto اللاسلكي و Apple CarPlay ونظام صوتي بثمانية مكبرات صوت وتشغيل بضغطة زر ومجموعة من ميزات الأمان مثل مراقبة النقطة العمياء، وتحذير المغادرة على الأرض، والتنبيه الخلفي لحركة المرور، ومساعدة الحفاظ على المسار، ويدفع محرك Skayactiv-Gذو سعة 2.5 لتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي، ويعتبر نظام الدفع الرباعي قياسياً عبر مجموعة الطراز بالكامل.

مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة

تضيف الترقية إلى 2.5 S Select التحكم في المناخ ثنائي المنطقة، ومقبض مغطى بالجلد، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 40/60، وشاشة مركزية أكبر بقياس 10.25 بوصة، لتحل محل الوحدة مقاس 8.8 بوصة، وتضيف 2.5 S Preferred المزيد من ميزات الراحة مثل المرايا الجانبية المُدفأة ومساحات الزجاج الأمامي ومقعد السائق الكهربائي بثماني اتجاهات والمزيد. يبدأ من 30725 دولاراً.

مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة

تقدم Mazda أيضاً تقليم Turbo يضيف شاحنًا توربينيًا لمحرك سعة 2.5 لتر في الطراز الراقي، وتسمح الجاذبية الإضافية لمازدا بإضافة أوضاع الطرق الوعرة والرياضية والسحب، بالإضافة إلى الطابع الرياضي، وتوجد مفاتيح نقل الحركة المثبتة على عجلة القيادة التي تشمل التحسينات المرئية أنابيب عادم أكبر، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح LED أمامية متكيفة.

مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة

أعلنت مازدا أيضًا عن طراز Turbo Meridian Edition الذي سيحصل على عجلات بقياس 18 بوصة، وإطارات لجميع التضاريس، وزخارف هزازة جانبية، ورسومات مميزة لغطاء المحرك، و "مجموعة من الملحقات الأخرى الخاصة بالخارج"، ولم تشرح Mazda تفاصيل هذه الملحقات، لكنها ستقدم المزيد من التفاصيل مثل التسعير مع اقتراب موعد بيعها.

مازدا تكشف عن سعر سيارة CX-50 موديل 2023 الجديدة

ستوفر CX-50ألوان طلاء ممتازة مع Polymetal Gray Metallic وZircon Sand Metallic و Wind Chill pearl التي تتطلب 394 دولارًا إضافيًا، وسيحتاج Machine Gray Metallicaو Soul Red Crystal Mica إلى 5 دولارات إضافية.

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