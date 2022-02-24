أخبار السيارات| تعرف على أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر.. أوبل موكا الجديدة تنضم إلى السوق الإماراتي .. Clash of tuners لعشاق السيارات المعدلة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

يعتبر سوق السيارات المصرى ، واحدا من أهم الأسواق التجارية الخاصة بالسيارات فى منطقة الوطن العربي وشرق افريقيا ، والذى يضم العديد من الماركات العالمية من مختلف بلدان التصنيع .

طرح وكيل شركة إم جي MG مؤخرا السيارة طراز ZS موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، داخل السوق المحلى المصرى من خلال ثلاث فئات سعرية وتجهيزية مختلفة.

انطلقت الجمعة الماضية، فعاليات معرض Clash of tuners لعشاق السيارات المعدلة في مصر، والذى أقيم فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، ليضم العديد من السيارات المعدلة والكلاسيكية.

اعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية من خلال وكيلها المحلى بالمملكة العربية السعودية ، عن افتتاح أحدث معارضها في حي الشفاء في العاصمة السعودية الرياض، وفقا للهوية الجديدة لمعارض كيا حول العالم.

أعلن وكيل شركة أوبل الالمانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طرح السيارة أوبل موكا الجديدة التي تحمل الوجه المُعاد تصميمه للعلامة التجارية والمعروف باسم Vizor. والأمر ذاته ينطبق على شعار Blitz المُعاد تصميمه أيضاً والذي يمثّل البرق .