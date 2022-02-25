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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم الثاني للعمليات الروسية الأوكرانية.. هبوطا عالميا واستقرارا محليا لأسعار القمح

اسعار القمح محليا
اسعار القمح محليا وعالميا

استقرت أسعار القمح لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-2-2022، في السوق المحلي المصري، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تباينت أسعار القمح ما بين الانخفاض واستقرار.

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وعلى الصعيد العالمي، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الجمعة، في بورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم الجمعة في مصر "للطن"

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,630 جنيهًا.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,530 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

كما استقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 5,530 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، في بورصة شيكاغو للتجارة، وهبط عقد مارس لتداول القمح بمقدار 29.7 سنت، ليصل إلى 896 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة هبوط 3.2%

كما تراجعت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 13.75 سنت، لتصل إلى 921 سنتًا لكل بوشل.

 

القمح روسيا أوكرانيا السوق المحلي اسعار

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