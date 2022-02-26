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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات «إيه سي شنيتسر».. تعديل مبهر لـ M4 المكشوفة و M4 كوبيه |صور وفيديو

بلمسات إيه سي شنيتسر
بلمسات إيه سي شنيتسر .. تعديل مبهر لـ M4 المكشوفة و M4 كوبيه

استطاع الصانع البافاري بي ام دبليو أن يقدم باقة متنوعة من الموديلات القوية، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم المركبات، ولكن لم يقصر الأمر على ذلك فقط، بل تنال أيضا إعجاب الكثير من كبار الشركات المتخصصة في مجال تعديل السيارات مثل: إيه سي شنيتسر المتخصصة.

بلمسات إيه سي شنيتسر .. تعديل مبهر لـ M4 المكشوفة و M4 كوبيه

وتمكنت شركة التعديل إيه سي شنيتسر، من وضع بعض اللمسات الخاصة بالنسخة M4 المكشوفة وقرينتها من فئة الكوبيه M4، لتظهر باطلالة مختلفة تجمع بين المفهوم الرياضي والتصميم الشرس، عبر وضع بعض الإضافات الفنية الخارجية والداخلية أيضا.

بلمسات إيه سي شنيتسر .. تعديل مبهر لـ M4 المكشوفة و M4 كوبيه

تمتعت السيارة بغطاء جورني فلاب لنفس الجناح الخلفي الكربوني، والذي يعمل على رفع القوة السفلية  من 50 كجم إلى أكثر من 70 كجم، بالاضفة إلى ناشر خلفي يوفر قوة سفلية إضافية تزيد عن 20 كجم، مع تعزيز قدرة السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى شعارات إيه سي شنيتسر المميزة.

بلمسات إيه سي شنيتسر .. تعديل مبهر لـ M4 المكشوفة و M4 كوبيه

وحصلت السيارة على عجلات AC3 خفيفة الوزن مطروقة مع 10.0J × 20  بوصة بالناحية الأمامية، بينما جاءت الناحية الخلفية بإطارات 285/30 R 20 و 10.0J × 20 بوصة، إلى جانب إطارات 295 / 30 R 20  أو عجلات اخرى من السبائك الخفيفة AC1 مع 10.0J × 20 بوصة وإطارات 285/30  R 20 للواجهة، أو 10.0J × 20 بوصة وإطارات 295/30  R 20 للعجلات الخلفية.

بلمسات إيه سي شنيتسر .. تعديل مبهر لـ M4 المكشوفة و M4 كوبيه

وتمتعت السيارة بتعديلات خاصة بأنظمة التعليق تخفض مجموعة النوابض بنسبة تقريبية تقدر بـ 15-20 مم مقارنةً بنظام التعليق القياسي، مما يمنحها تحسن ديناميكيات القيادة بشكل ملحوظ بعد انخفاض نقطة الارتكاز، بالاضافة إلى منظومة عادم رباعي الاداء، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب اللمسات الداخلية الخاصة بقمرة القيادة.

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