بخاصية عزل الضوضاء.. Enco X2 سماعة لاسلكية جديدة من أوبو

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن سماعة الأذن اللاسلكية Oppo Enco X2 الجديدة، والتي تأتي مع تصميم مميز مع العديد من التحسينات عن سابقاتها، بالإضافة إلى دعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets360"، تتميز سماعة أوبو اللاسلكية الجديدة Oppo Enco X2، ببطارية بسعة 57 مللي أمبير قادرة على العمل إلى ما يصل إلى 9.50 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة، والتي تزيد إلى 40 ساعة مع علبة الشحن.

مواصفات سماعة الأذن أوبو اللاسلكية Enco X2

ويتم شحن سماعة أوبو Oppo Enco X2، عبر مقبس USB-C، أو شحنها لاسلكيا عبر قاعدة شحن لاسلكية بتقنية Qi، وتحتوي السماعات على ميكروفون بقوة 38 ديسيبل، يوفر مستويات متعددة من إلغاء الضوضاء بما في ذلك إلغاء الضجيج الذكي، وإلغاء الحد الأقصى للضوضاء، ووضع الشفافية وتحسين الصوت.

سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من أوبو Enco X2

وأوضحت عملاقة التقنية الصينية أن السماعة اللاسلكية الجديدة تمتاز بـ 3 ميكروفونات تستخدم تقنية القياسات الحيوية Bone Voiceprint AI لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

وتقدم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من أوبو Enco X2 صوت لاسلكي عالي الدقة، وتأتي مع تقنية البلوتوث 5.2 مع بروتوكول نقل LHDC 4.0، إلى جانب دعم برنامج الترميز LHDC 4.0 لدفق الصوت لاسلكي عالي الجودة، مع معدلات بت تصل إلى 900 كيلوبت في الثانية، مما يوفر زمن استجابة سريع يبلغ 80 مللي ثانية مما يوفر تجربة ألعاب أكثر متعة.

سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من أوبو Enco X2

وأبرز ما يميز سماعة أوبو الجديدة، هي خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، تم تحسين إلغاء الضوضاء إلى 45 ديسيبل (أعلى من 35 ديسيبل من سابقاتها)، مما يجعلها السماعة الأفضل في إزالة الضوضاء المحيطة للحصول على جودة صوت رائعة.

وتدعم سماعة Oppo Enco X2 الجديدة فئة الحماية IP54، ما يعني مقاومتها للعرق والغبار، تأتي بوزن خفيف للغاية يبلغ 4.7 جراما، وتتوفر سماعة الأذن اللاسلكية في لونين هما الأبيض والأسود، مقابل سعر حوالي 200 يورو (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).