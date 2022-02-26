حوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الشمس بنظامي صافي القياس والاستهلاك.. ونواب : مصر تتبني اتجاه عالمي يشجع الاستثمار في الطاقة المستدامة صديقة البيئة

برلماني: منح حوافز تشجيعية لمشروعات الطاقة الشمسية يعظم استثمارات الكهرباء

برلماني: الدولة حققت مؤشرا جيدا في رفع معدل مشاركة الطاقة المتجددة بإنتاج الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء : هذه الحوافز هدفها تشجيع المواطنين علي هذا النوع من المشروعات

بادرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باقتراح منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وتم عرضها على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته المعقودة بتاريخ 24/2/2022 والذى وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها وقام بنشرها على موقع الجهاز الإلكتروني وتتمثل في الآتي:

السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.

رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.

رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.

كما قام مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإقرار القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات/ المركبات الكهربائية وتم نشرها على موقع الجهاز للعمل بها.

وتأتى هذه القرارات الهامة التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقات المتجددة.

وفي هذا السياق ثمن عدد من نواب لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء للتوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ، علاوة علي إيضاحهم أهم ما يميز هذا الإتجاه.

وقد قال النائب احمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الدولة لم تدخر جهدا في إتباع الاتجاه العالمي نحو إحلال الطاقة الشمسية محل الوقود المتعارف عليه وذلك تمهيدا للاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء والذي يمتلك العديد من المزايا.

وأكد حجازي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء باقتراح منح حوافز تشجيعية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالطبع تعتبر أحد الخطوات التحفيزية التي تشجع علي تدفق الاستثمارات بمجال الكهرباء ولا سيما للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ذات التكلفة القليلة.

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلي أن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار إيجاد حلول جذرية في التعامل مع قضية التغير المناخي والتي يعتبر أحد حلولها هو التحول إلي الطاقة النظيفة المستدامة حيث تتسم بكونها تحافظ علي البيئة من التلوث والانبعاثات الضارة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : أن استخدام الطاقة النظيفة يهدف لتغيير نمط الحياة الذي يدعم التحول نحو الطاقة الخضراء والتخلص من عيوب الطاقة التقليدية.

فيما قال النائب بهجت الصن عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسير بخطي ثابتة نحو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات، وأيضا فيما يخص مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ذلك الاتجاه المتبع حديثا بكثير من دول العالم.

و أضاف " الصن " في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الحكومة قد تخطت نسبة 10% من كهرباء مصر طاقة متجددة مما يعد ذلك مؤشرا جيدا، لافتا إلي أنها تستهدف الوصول إلي 20% من مشاركتها ضمن الإجمالي العام لإنتاج الكهرباء.

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلي أن هناك جهود واسعة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الكهرباء في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء باعتبارها أحد أشكال الطاقة النظيفة.