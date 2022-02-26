عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماعات غدا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في أوكرانيا

مجلس الامن
مجلس الامن

دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى عقد جلسة لمجلس الأمن غدًا لبحث التطورات المتسارعة في أوكرانيا إثر الاجتياح الروسي.

ويعتزم وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاجتماع غدًا أيضًا لبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 3500 جندي روسي منذ بداية الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ كتف من طراز "ستينجر" المضاد للطائرات.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها ستعمل على تسليم الأسلحة المخصصة إلى أوكرانيا في أسرع وقت.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أن القوات الروسية تقترب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية،  بعد سيطرتها في وقت سابق على منطقة تشيرنوبل التي تضم المفاعل النووي الشهير.

وقال فاديم دينيسينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، السبت، إن القوات الروسية تقترب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد المسؤول الأوكراني أن قوات روسيا، تقترب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زاباروجيا، حسب وكالة "رويترز".

روسيا أوكرانيا مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي اخبار العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

صن داونز يباغت الأهلي بهدف قاتل في مرمى الشناوي

موضوعات متعلقة

مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين

روسيا تؤكد نجاح تجربة إطلاق صاروخ مضاد للغواصات في تدريبات ببحر اليابان

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

طعنة بظهر أمريكا .. لماذا يرى بايدن قمر إيران الصناعي أخطر من ضرب إسرائيل؟

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

التحام صاروخ روسي مع محطة فضاء دولية في رحلة 6 ساعات ..شاهد

الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلق على الرياض.. فيديو

كيف واجهت وزارة الأوقاف التطرف وأفكار المتطرفين المنحرفة ؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني: يجب عزل روسيا دبلوماسيًا وماليًا واستبعادها من نظام سويفت

لا تنخدعوا بسطوع الشمس .. تفاصيل طقس غد الأحد والـ 72 ساعة المقبلة

الوداد يقلب الطاوله ويفوز 3-1 على الزمالك

صن داونز يفوز على الأهلي 1-0 في دوري أبطال أفريقيا

مناوشات بين الزمالك والوداد بعد تعدي مدرب الأبيض على حامل الكرات

نبيل زكي: إلغاء نظام سويفت لروسيا سيؤذي أوروبا في استيراد الغاز |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ