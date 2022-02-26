اجتماعات غدا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في أوكرانيا

دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى عقد جلسة لمجلس الأمن غدًا لبحث التطورات المتسارعة في أوكرانيا إثر الاجتياح الروسي.

ويعتزم وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاجتماع غدًا أيضًا لبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 3500 جندي روسي منذ بداية الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ كتف من طراز "ستينجر" المضاد للطائرات.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها ستعمل على تسليم الأسلحة المخصصة إلى أوكرانيا في أسرع وقت.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أن القوات الروسية تقترب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية، بعد سيطرتها في وقت سابق على منطقة تشيرنوبل التي تضم المفاعل النووي الشهير.

وقال فاديم دينيسينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، السبت، إن القوات الروسية تقترب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد المسؤول الأوكراني أن قوات روسيا، تقترب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زاباروجيا، حسب وكالة "رويترز".