لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

كشفت الاعلامية لميس الحديدي تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري قائلة : ": معنوياته مرتفعة وإحساسه بالحب إداله دفعة كبيرة ..."

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراراه بعلاج الفنان القدجير على نفقة الدولة خلال برنامجها أخيرة المذاع على شاشة on قائلة : كلنا عارفين أن الدولة والرئيس بيرعوا كل القوى الناعمة من الفنانين والمثقفين لميس الحديدي و سمير صبري فنان مؤثر لينا جميعا ونتمناله الشفاء وبنشكر الرئيس على قرار علاجه على نفقه الدولة

وكشفت أن الفنان سمير صبري لازال في إحدى المستشفيات الخاصة لاجراء الفحوصات الطبية الطبية ومتوقع أنه خلال أيام يجرى تلك الجراحة يوم اربعاء أو الخميس "

نتبعت موجهة رسالة له : أحساس الفنان سمير صبري بالحب أدالهدعم كبير أوي وشعوره بالتقدير من السيد الرئيس أداله دفعه كبيرة ألف سلامة يا سمرة وإن شاء الله تقوم بالسلامة بإذن الله.