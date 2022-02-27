عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. محطات في حياة شرارة الكوميديا محمد عوض

محمد عوض
محمد عوض

تحل اليوم الأحد الذكرى الخامسة والعشرين للفنان محمد عوض ، حيث يعد  أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية.

معلومات عن محمد عوض:

 

محمد محمد عوض يوسف، من مواليد حي العباسية بالقاهرة عام 1932، وحصل على ليسانس في الآداب عام 1957 من جامعة عين شمس، ورحل عن عالمنا في ال27 من فبراير عام 1997، ليترك خلفه إرثا كبيرا من الأعمال المحفورة في ذاكرة الفن المصري والعربي عامة.

 

البداية الفنية

بالرغم من أنه تمنى أن يُصبح ضابطاً في البحرية، ولكنه درس الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس، قبل إن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية ويحصل على دبلومته عام 1962، وبالرغم أن حلمه كان بعيد تماماً عن التمثيل ولكنه بدأ في اكتشاف موهبته في مسرح الجامعة، ليستمر بعد ذلك في صقل موهبته الفنية،  وأتت شهرته من خلال مسرحية "جلفدان هانم" التي قدمها من خلال فرق التليفزيون المسرحية "فريق الريحاني"، لتتوالى بعد ذلك العشرات من أعماله الفنية سواء من خلال شاشة السينما او الشاشة الصغيرة أو حتى من خلال ما قدمه على خشبة المسرح، ليتربع على عرش الكوميديا فى ستينيات القرن الماضي ويصبح من كبار فنانى جيله وأكثرهم شهرة.


أبرز الأعمال الفنية لمحمد عوض

شيلني وأشيلك، أخواته البنات، بندق بيه،عريس الهنا،أزمة سكن، نمرة 2 يكسب، أصعب جواز ، والشياطين فى إجازة، ودعونا لا نغفل أنه كون ثنائيات سينمائية عظيمة مع حسن يوسف، فؤاد المهندس، يوسف فخر الدين، وأحمد رمزي، وكان له تجربة إنتاجية، وقد أنتج عملين فقط هما غرام في الطريق الزراعي عام 1971، احترسي من الرجال يا ماما  عان 1975، ولمع في الإذاعة في برنامج ساعة لقلبك بشخصية الاليط،  ومن أشهر مسلسلاته برج الحظ  عام 1978 والبراري والحامول 1995، وناس ولاد ناس، وقدم ما يزيد على 150 عملاً فنياً.

 

حياة محمد عوض الشخصية

الإبن الوحيد لأسرة تضم ثلاث بنات، والذي توفى والده في سن مبكرة، ليتحمل على عاتقه مسؤولية أسرته،  وقد تزوج من زميلته في الدراسة "قوت القلوب عبد الوهاب"  و التي أنجبت له ثلاثة أولاد، وهم عادل، عاطف وعلاء عوض، والذين انتهجوا نهج أبيهم الفني.

محمد عوض اليوم الأحد أبرز نجوم الكوميديا معلومات عن محمد عوض البداية الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

وفاء سالم تفجر مفاجأة حول سبب وفاة جالا فهمي : لم يرحموا روحها الطيبة

ويجز يطرح أحدث أغانيه البخت علي يوتيوب .. فيديو

ابنة حميد الشاعري: أمي رفضت دخولي الغناء ووالدي لا يفكر في الشهرة

رافعة 3 قضايا تاني|رشوان توفيق: بنتي رافضة تصالحني ومش بترد عليا |خاص

بتكسف .. شيري عادل تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا .. فيديو

شيري عادل تكشف رأيها في السوشيال ميديا : فيها حاجات وهمية |فيديو

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

أمير كرارة مشيدا بقرار الرئيس بشأن سمير صبري: أب وفخر لكل مصري

ترشيحاتنا

ليلة الإسراء والمعراج .. هل الدعاء فيها مستجاب

سلطان البازعى : الممارسة المسرحية موجودة بالسعودية منذ 7 عقود

ترامب: بوتين عبقري وزيلينسكي شجاع وصامد..وغزو أوكرانيا حدث لأنني لست الرئيس

تتوقع الموت..سيدة أوكرانية تهدي بذور دوار الشمس لجندي روسي.. فيديو

كيفين جونسون: الأهلي لا يستحق الخسارة .. وتغييرات صن داونز كانت أفضل

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق؟ .. اعرف الطريقة الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ