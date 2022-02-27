في ذكرى وفاته.. محطات في حياة شرارة الكوميديا محمد عوض

تحل اليوم الأحد الذكرى الخامسة والعشرين للفنان محمد عوض ، حيث يعد أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية.

معلومات عن محمد عوض:

محمد محمد عوض يوسف، من مواليد حي العباسية بالقاهرة عام 1932، وحصل على ليسانس في الآداب عام 1957 من جامعة عين شمس، ورحل عن عالمنا في ال27 من فبراير عام 1997، ليترك خلفه إرثا كبيرا من الأعمال المحفورة في ذاكرة الفن المصري والعربي عامة.

البداية الفنية

بالرغم من أنه تمنى أن يُصبح ضابطاً في البحرية، ولكنه درس الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس، قبل إن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية ويحصل على دبلومته عام 1962، وبالرغم أن حلمه كان بعيد تماماً عن التمثيل ولكنه بدأ في اكتشاف موهبته في مسرح الجامعة، ليستمر بعد ذلك في صقل موهبته الفنية، وأتت شهرته من خلال مسرحية "جلفدان هانم" التي قدمها من خلال فرق التليفزيون المسرحية "فريق الريحاني"، لتتوالى بعد ذلك العشرات من أعماله الفنية سواء من خلال شاشة السينما او الشاشة الصغيرة أو حتى من خلال ما قدمه على خشبة المسرح، ليتربع على عرش الكوميديا فى ستينيات القرن الماضي ويصبح من كبار فنانى جيله وأكثرهم شهرة.



أبرز الأعمال الفنية لمحمد عوض

شيلني وأشيلك، أخواته البنات، بندق بيه،عريس الهنا،أزمة سكن، نمرة 2 يكسب، أصعب جواز ، والشياطين فى إجازة، ودعونا لا نغفل أنه كون ثنائيات سينمائية عظيمة مع حسن يوسف، فؤاد المهندس، يوسف فخر الدين، وأحمد رمزي، وكان له تجربة إنتاجية، وقد أنتج عملين فقط هما غرام في الطريق الزراعي عام 1971، احترسي من الرجال يا ماما عان 1975، ولمع في الإذاعة في برنامج ساعة لقلبك بشخصية الاليط، ومن أشهر مسلسلاته برج الحظ عام 1978 والبراري والحامول 1995، وناس ولاد ناس، وقدم ما يزيد على 150 عملاً فنياً.

حياة محمد عوض الشخصية

الإبن الوحيد لأسرة تضم ثلاث بنات، والذي توفى والده في سن مبكرة، ليتحمل على عاتقه مسؤولية أسرته، وقد تزوج من زميلته في الدراسة "قوت القلوب عبد الوهاب" و التي أنجبت له ثلاثة أولاد، وهم عادل، عاطف وعلاء عوض، والذين انتهجوا نهج أبيهم الفني.