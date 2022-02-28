للموظف..هذه الحالات تعرضك للجزاءات التأديبية طبقا لقانون الخدمة المدنية

وضع قانون الخدمة المدنية عدد من الجزاءات التأديبية على الموظف الذى يقوم بالإخلال فى أعمال وظيفته ، حيث حدد قانون الخدمة المدنية 8 حالات لذلك.

الجزاءات التأديبية على الموظف





تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:



1- الإنذار.



2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.



3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.



4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.



5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.



6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.



7- الإحالة إلى المعاش.



8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية



وطبق لـ قانون الخدمة المدنية تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:



1- التنبيه.



2- اللوم.



3- الإحالة إلى المعاش.



4- الفصل من الخدمة.



وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

وتنص المادة (61) من قانون الخدمة المدنية على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:



1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.



2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.



3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.



4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.