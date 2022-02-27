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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال زيارة وفد أردني..

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث استهلت الزيارة بعرض تقديمي عن العاصمة الادارية الجديدة، وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ والشركات المصرية التي تسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم.

 

وخلال العرض، تم استعراض أسباب إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، بينما فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل .

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تلي ذلك التحرك إلي أرض المشروع تضمنت الجولة التعريفية زيارة للحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان والحي الدبلوماسي وكاتدرائية ميلاد المسيح التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مدينة الفنون التي تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديدة.

 

كما تم الاستماع إلي عرض تقديمي لكل مشروع، وبنهاية الزيارة أبدي الجميع إعجابهم الشديد بفكرة مشروع العاصمة الادارية والفوائد المتعددة التي تعود علي المواطن والدولة بانشائها وكذلك بحجم الإنجاز الذي تم وأشادوا بسرعة التنفيذ والتصميم.

رجال الأعمال العاصمة الإدارية الجديدة قناة السويس فرص العمل منطقة قناة السويس متحف عواصم مصر مدينة القاهرة كاتدرائية ميلاد المسيح

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