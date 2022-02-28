زراعة القاهرة تعلن موعد التدريبات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن موعد بدأ التدريب الخاص بالبرامج خلال الفصل الدراسى الثانى .

واشار اتحاد طلاب كلية الزراعة ، بان التدريبات تبدأ من السبت الموافق ٥ من مارس القادم وحتى الخميس الموافق ٣١ مارس .

على الجانب الاخر ، انهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2022 والتي بدأت السبت 6 فبراير واستمرت حتى 22 فبراير، وأداها نحو 30 ألفًا و763طالبًا وطالبة بنظامي التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسي بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، والأسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.



‎وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة حريصة على التوسع في برامج مركز التعليم المدمج نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج، وأن الجامعة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز.

