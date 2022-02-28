بي واي دي تطلق نسختها الكهربائية "أتو 3" الجديدة .. صور

تواصل شركة بي واي دي الصينية من تألقها داخل الأسواق العالمية، وخاصة السوق الاسترالي، وذلك بعد أن عززت من تواجدها هناك باطلاق نسختها الجديدة أتو 3، والتي تعتمد على استراتيجية الطاقة الكهربائية.

بي واي دي تطلق نسختها الكهربائية "أتو 3" الجديدة

تأتي السيارة بي واي دي أتو 3 بتصميم ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث دعمت السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر، مع فتحة سقف بانوراما عملاقة، واقطاب نحيفة على جانبي السقف، بالاضافة لمرايات جانبية ذات اشارات ضوئية.

بي واي دي تطلق نسختها الكهربائية "أتو 3" الجديدة

وحصلت السيارة أتو 3 من بي واي دي على جنوط رياضية مروحية الشكل من تصميم هندسي مميز، مع مفهوم رباعي الأبواب بالاضافة لمساحة التخزين الخلفي المنفصلة، مع سبويلر رياضي مدبب مدعود باشارة STOP.

بي واي دي تطلق نسختها الكهربائية "أتو 3" الجديدة

وجاءت الفئة الأولى القياسية والتي سوف تصل مع بداية يوليو القادم بمحرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 201 حصانا، و 310 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع امكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7.3 ثانية.

بي واي دي تطلق نسختها الكهربائية "أتو 3" الجديدة

بالاضافة إلى فئة اخرى بمحرك كهربائي ايضا ولكنه يضخ قوة 201 حصانا، مع بطارية بقوة 63.8 كيلو/وات في الساعة، على عكس الفئة السابقة والتي دعمت بحزمة بطارية تبلغ 52.5 كيلو وات/ساعة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.8 بوصة.

بي واي دي تطلق نسختها الكهربائية "أتو 3" الجديدة

كما تحتوي السيارة على نظام صوتي مكون من 8 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية دخول وتفعيل وايقاف السيارة بدون مفتاح، مع شاحن لاسلكي، وخاصية الحفاظ على المسار، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ودعم السيارة عند خوض المنحدرات والمرتفعات.