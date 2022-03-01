جرح سطحي في البطن.. تفاصيل مشاجرة طالبين أمام مدرسة بالمعصرة

كشف رجال الامن ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" لتعدى طالب على آخر بمنطقة المعصرة بالقاهرة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام طالب بالمرحلة الثانوية بالتعدى بالضرب على زميله حال تواجدهما خارج إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة .

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعصرة من (أحد الأشخاص وبصحبته نجله "المجنى عليه - مصاب بجرح سطحى بالبطن"- مقيمان بدائرة القسم) ضد (طالب بذات المدرسة - مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته عقب إنتهاء اليوم الدراسى حال تواجدهما خارج المدرسة ، ما نتج عنه إصابته المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بسبب قيام المجنى عليه بالتعرض لإحدى أقاربه ومضايقتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.