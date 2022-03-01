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ديني

ورشة عمل لمعلمي الأزهر الشريف عن المشاركة في مسابقة المعلم الأفضل

صدى البلد

نظم قطاع المعاهد الأزهرية، ورشة عمل عن كيفية المشاركة في مسابقة المعلم الأفضل بن زايد، وحرصا من الأزهر الشريف على مواكبة التطورات، والمشاركة الفعالة محليا ودوليا، دعا فضيلة الإمام الأكبر نحو المشاركة في مسابقه المعلم الافضل في الفعاليات المحلية والعالمية.

وعقدت ورشة العمل في معاهد تاجان الأزهرية، بحضور طروب محمد علي، مدير عام التعليم الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية، للتعريف بمسابقة المعلم الأفضل العالمية تحت رعاية الأزهر الشريف.

وحاضرت في ورشة العمل، الدكتورة ندى عصام، منسق بقطاع المعاهد الأزهرية، وشرحت كيفية المشاركة في مسابقة المعلم الأفضل، ومعايير وشروط الإشتراك، ومن يحق له الاشتراك في المسابقة وكيفية التسجيل على الموقع الرسمي للمسابقة، وكيفية إكمال الملف الشخصي للملف.

وأوضحت ندى عصام، خلال ورشة العمل، أنه تم توجيه إرشادات للمعلمين بكيفية التسجيل على موقع WWW.Mbzaward.ae، وكذلك إكمال الملف الشخصي وانتظار الموافقة على طلب التسجيل من قبل الإدارة.

كما تم شرح كيفية رفع الأدلة المطلوبة بواقع ثمان شواهد بصيغه Pdf، كما تم التأكيد على ضرورة قراءة المعايير والشروط جيدا، والتحلي بصبر عند قراءة المعايير، والتخطيط الجيد.

المعاهد الأزهرية مسابقة المعلم الأفضل الازهر الشريف ورشة العمل

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