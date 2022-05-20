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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

سمير صبري
سمير صبري

فقد الفن المصرى واحداً من أبرز أعلامه، وهو الفنان سمير صبري ، والذى رحل عن عالمنا تاركاً وراءه مئات الأعمال التى تظل خالدة فى الوجدان .

 

 فعلى مدار أكثر من 50 عاماً كان  سمير صبري مثالا على الفنان الشامل الذي  تنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، إضافة إلى مؤهبة الغناء، وتقديم البرامج التليفزيونية. 

سمير صبري 

أسرة سمير صبري والبدايات  :

ولد  سمير صبري في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، والتى كان لها دوراً كبير فى أثقال تجربة الفنان الراحل ، حيث كان يسافر من خلالها ومنذ الصغر الى إنجلترا فى رحلات صيفية ، وهو ما ساهم فى تكوين شخصيته وإجادته للغة الإنجليزية بطلاقة.

 

عاش سمير صبري تجربة ليست بسهلة فى صغره حيث أنفصل والده عن والدته ، وهو ما جعل ينتقل إلى القاهرة مع والدته بمفرده ، بينما ظل شقيقه الأصغر مع والدته فى الإسكندرية .

سمير صبري 

سمير صبري يخدع عبد الحليم حافظ :

وفى القاهرة جمعت الصدفة بين الفنان سمير صبري  والفنان عبد الحليم حافظ الذى كان بوابة عبوره للفن ، حيث كان يسكن سمير صبري فى العمارة ذاتها التى عاش فيها العندليب الأسمر ، وكان اللقاء الأول بينهما فى المصعد ، وهنا اقتنع الأخير إلى خدعة من الفنان سمير صبري ، حيث أقنعه أنه أمريكي  يدعى بيتر يعيش فى مصر ومعحب بفنه.

 

ونظراً لإجادة الفنان سمير صبري اللغة الإنجليزية ، فقد كان خداع عبد الحليم حافظ أمراً ليس بصعب عليه، خاصة وأنه وجد  هنا أن الأمر سيعود عليه بالمنفعة كمحب وعاشق لصوت عبد الحليم فقد استمر فى الخدعة لمدة عام، حيث كان عبد الحليم حافظ يحرص على أن يمنحه الاسطوانات الخاصة به كونه طفلا أجنبيا لا يفهم معانى الكلمات إلا أنه يحب أغانيه. 

سمير صبري 

بعد عام اكتشف عبد الحليم حافظ الخدعة وغضب منه بشكل كبير، إلا أن سمير صبري تمكن من أن يمتص غضبه ويصالحه، ونشأت بينهما صداقة وطيدة، حتى أن العندليب الأسمر دعاه إلى التواجد معه فى الاستديو لتصوير في حكاية حب، وتصادف أن المشاهد فى هذا اليوم كانت خاصة بتصوير أغنية بحلم بيك، مما جعله يطلب من المخرج أن يظهر ككومبارس لمدة ثوان فى المشهد وهو ما حدث. 

كان تلك اللقطة السينمائية التى لم تتعد الثواني بوابة دخول سمير صبري إلى عالم الفن ، حيث بدأ بعدها فى تسجيل برامج للإذاعة ومنها برنامج العمة لولو مع الفنانة لبنى عبد العزيز ، ثم عمل فى السينما من خلال دور متكلم فى فيلم اللص والكتاب . 

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سمير صبري 

ولعل الصدفة هى التى قادت سمير صبري أيضاً للتمثيل فى فيلم اللص والكلاب ، حيث كان موجوداً فى الاستديو بحكم صداقته بالأبطال ، وحين اعتذر أحدى الممثلين الشباب عن أداء مشهد فى العمل قام بعمله بدلاً منه.

 

النادي الدولي أشهر برامج سمير صبري :

كان سمير صبري ويظل واحدا من أهم الإعلاميين فى الوطن العربى ، حيث قدم العديد من البرامج من أبرزها النادي الدولي ، هذا المساء ، كان زمان ، وغيرها من البرامج التى جعلته يتربع على عرش الإعلام لسنوات طويلة .

 

ولعل برنامج النادي الدولي هو الأبرز فى تاريخ سمير صبري المهنى، فقد كان الأهم والابرز فى التليفزيون فى فترة عرضه، وأكبر دليل على ذلك أنه كان البرنامج الوحيد الذى أستمر عرضه خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة، حيث تم تسجيل فيه عدد من الأغانى الهامة الوطنية للفنان عبد الحليم حافظ.

كان النادي الدولي لمقدمه سمير صبري بوابة لتقديم الوجوه الشابة إلى المشاهدين ، فعلي سبيل المثال ، ظهر الفنان هاني شاكر لأول مرة الى المشاهدين من خلاله.

 

كانت هناك العديد من الحلقات التى أحدثت ضجة ، فقد قام سمير صبري باستضافة الجاسوسة “ إنشراح  على مرسي ” - التى تم تقديم شخصيتها فى مسلسل “ السقوط فى بئر سبع "  - ، عقب الاعفاء عنها .

 

فيفى عبده وراء  وقف النادي الدولي :


بسبب النجاح الكبير الذى حققه برنامج النادي الدولي حاول البعض إيقافه بحسب ما صرح   سمير صبري فى أحدى البرامج التليفزيونية ، لذا استغلوا أحدى الكلمات التى قالتها الراقصة الجديد إنذاك “ فيفى عبده ” حين تم استضافتها فى البرنامج وقالت انها من بلد الرئيس - أنور السادات - وأمروا بوقف البرنامج ، حيث كان مقدمه سمير صبري آنذاك يقوم بتصوير أحدى الأعمال الفنية فى الخارج ، وحين علم الرئيس السادات بحقيقة الأمر أمر الغاء قرار الوقف .

 

سمير صبري الفنان سمير صبرى بحلم بيك عبد الحليم حافظ النادي الدولي

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