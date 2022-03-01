قوات الاحتلال تعتدي على حراس "الأقصى" بعد يوم من الحكم على أحدهم بالسجن ٦ أشهر.. ومرصد الأزهر يعلق

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ممارساتها الإرهابية، اليوم الثلاثاء، حيث اعتدت على عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أحدهم بعد الاعتداء عليه عند باب السلسلة، وذلك بالتزامن مع إصدار محكمة صهيونية، أمس الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر بحق حارس الأقصى "لؤي أبو السعد".

ومع استمرار الاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين عامة وحراس المسجد الأقصى خاصة، فإن مرصد الأزهر يجدد تحذيره من المخطط الخبيث لسلطات الاحتلال التي تسعى عبر التضييق على حراس الأقصى بالاعتقال أو بالإبعاد إلى فرض السيادة الصهيونية داخل الأقصى، والتحكم في تعيين موظفيه وحرّاسه، وتقليص دور الأوقاف الإسلامية بالقدس المسئولة عن إدارة شئون المسجد الأقصى، وهي سياسة خبيثة تتضافر أذرع الاحتلال من أجل تنفيذها.

ودعا مرصد الأزهر، إلى حماية حرّاس المسجد الأقصى الذين يؤدون دورًا هامًا في توثيق انتهاكات الاحتلال الصهيوني واقتحامات المستوطنين المتطرفين، مما يجعلهم بمنزلة حجر عثرة أمام جرائم الاحتلال في الأقصى المبارك.