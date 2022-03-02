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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مؤتمر دراسات سوهاج "الأزهر الشريف تاريخ وريادة" يختتم فعالياته ب9 توصيات

صدى البلد

اختتمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج فعاليات مؤتمرها العلمي الأول، والذي عقد تحت عنوان الأزهر الشريف تاريخ وريادة، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في الفترة من ١ إلى ٢ مارس.


خلص المؤتمر بعد عدة مناقشات علمية ثرية وحوارات معرفية ماتعة إلى النتائج والتوصيات الآتيه:
1- للأزهر الشريف دوره البارز في نشر الفكر الوسطي القائم على الفهم الصحيح والعاصم من الوقوع في الزلل.
٢- الكشف عن أثر الأزهر الشريف في الحضارة الإسلامية، مع الاهتمام بإبراز الدور المحوري للأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية والإنسانية، ودور علمائه في الإصلاح والتجديد، والتقريب بين المذاهب. 
3- الكشف عن تأثير الأزهر الشريف في الحضارة الإنسانية، وتأثره بها.
4- إبراز دور الأزهر في دعم التعايش السلمي بين الشعوب والتقريب بين الحضارات. 
5- بيان أثر العلوم التي تدرس بالأزهر في بناء فكر إسلامي معتدل.
6 - دعم التوجه الإصلاحي للأزهر الشريف في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة.
6- التأكيد على دور الأزهر في تنوع وسائل تلقي العلم والمعرفة ونشره في العالم.
7- التأكيد على دور الأزهر ومشايخه في نشر ثقافة الحوار والسلام في شتى ربوع العالم.
8- إبراز دور علماء الأزهر في الحفاظ على التراث وتنقيحه وتقريبه حتى يسهل فهمه واستيعابه.
كما يوصي المؤتمر بتكثيف الجهود العلمية لنشر الفكر الوسطي للأزهر الشريف بكافة الوسائل، ليحظي الناس بالفهم الصحيح للعلوم الإسلامية والعربية، ولا يقعوا فريسة للأفكار الخاطئة والتيارات الفكرية المنحرف.

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