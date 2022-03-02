مشروع مودة: تدريب وتوعية مليون شاب وفتاة بكل ما يخص قضايا الأسرة

قالت راندا فارس مدير المشروع القومي مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعتبر أول برنامج في تاريخ مصر يتناول وضع الأسرة في القضية السكانية .



وأضافت راندا فارس في حوارها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" ننظر إلى القضية بمنظور تنموي شامل للارتقاء بخصائص السكان من حيث جودة التعليم والصحة ".



وتابعت راندا فارس: "الدولة تعمل حاليا على رفع جودة التعليم والخدمات الصحية المقدمة للمواطن"، مضيفا: "نعمل على الإنسان والخدمات المقدمة له ".

وأكملت راندا فارس:" مشروع مودة يركز في الفترة المقبلة على تدريب مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج وتوعيتهم بكل ما يخص بقضايا الأسرة ومفهوم الزواج والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ".



ولفتت راندا فارس :" الرئيس السيسي أكد أهمية تنظيم الأسرة وعدم الإسراع في إنجاب الأطفال بعد الزواج مباشرة بسبب المشاكل التي قد تحدث نتيجة هذا الأمر ".

