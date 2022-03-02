عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع مودة: تدريب وتوعية مليون شاب وفتاة بكل ما يخص قضايا الأسرة

مدير مشروع مودة
مدير مشروع مودة

قالت راندا فارس مدير المشروع القومي مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن  المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعتبر أول برنامج في تاريخ مصر يتناول وضع الأسرة في القضية السكانية .


وأضافت راندا فارس في حوارها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  ننظر إلى القضية بمنظور تنموي شامل للارتقاء بخصائص السكان من حيث جودة التعليم والصحة ".


وتابعت راندا فارس: "الدولة تعمل حاليا على رفع جودة التعليم والخدمات الصحية المقدمة للمواطن"، مضيفا: "نعمل على الإنسان  والخدمات المقدمة له ".

 

وأكملت راندا فارس:" مشروع مودة  يركز في الفترة المقبلة على تدريب مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج وتوعيتهم بكل ما يخص  بقضايا الأسرة ومفهوم الزواج والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ".


ولفتت راندا فارس :"  الرئيس السيسي أكد أهمية تنظيم الأسرة وعدم الإسراع في إنجاب الأطفال بعد الزواج مباشرة  بسبب المشاكل التي قد تحدث نتيجة هذا الأمر ".
 

مودة تنظيم الأسرة مصر الزيادة السكانية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

ترشيحاتنا

أشرف صبحي: مصر والسنغال ستقام على استاد القاهرة بحضور 60 ألف مشجع.. فيديو

زيزو يسجل التعادل للزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء ثانية

السويد تعلن انتهاك 4 مقاتلات روسية لمجالها الجوي

ماكرون: الأيام القادمة ستكون أصعب على أوكرانيا وقوات بوتين تقصف كييف

وزير الشباب: زيادة الاشتراكات بالأندية العامة دفعنا لتوفير بديل يناسب الجميع

الجيش الأوكراني يفجر جسرا لمنع تقدم القوات الروسية إلى كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

دعا لها بالتوفيق.. سبب انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ