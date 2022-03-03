لا تتجاهلها.. أطعمة خارقة تمنع النوبات القلبية

من الحقائق المعروفة أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يغير حياتك ، ولهذا السبب قمنا بإدراج جميع الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تحافظ بسهولة على صحة قلبك و مرض السكري وارتفاع، الكوليسترول، فإليك الأطعمة الخارقة المفيدة لصحة قلبك:

برتقال



فيتامين ج

فيتامين ب

البوتاسيوم

البرتقال أكثر بكثير من مجرد وجبة خفيفة منعشة. يحتوي هذا الطعام الفائق على مصدر غني من العناصر الغذائية القوية التي يمكن أن تقلل من الدم بشكل كبير ، وتمنع قصور القلب ، بل وتساعد في امتصاص الكوليسترول من الأطعمة الأخرى.

نعلم جميعًا أن البرتقال يمكن أن يصنع العجائب لجهاز المناعة لدينا وهو معروف جيدًا بمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا ، على الرغم من أن مصدرًا قويًا لفيتامين C والبوتاسيوم والبكتين قادر على تعزيز صحة القلب المثلى.

الثوم

فيتامين سي

كالسيوم

صوديوم

أنه مثالي لتعزيز صحة القلب. على الرغم من حقيقة أنه نكهة طعام رائعة ، إلا أن الثوم يمكنه أيضًا مكافحة انسداد الشرايين والحفاظ على الأوعية الدموية.

يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

شكولاتة

الياف

الحديد

المغنيسيوم

يمكن أن تكون الشوكولاتة صحية للغاية ، خاصةً للقلب

فإن هذه الحقيقة الصحية تشير فقط إلى الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الكاكاو الخام. بينما يفضل تجنب شوكولاتة الحليب لأنها مليئة بالسكر والشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الكاكاو الخام تحتوي على مصدر غني بالفلافونويد.

تعتبر مركبات الفلافونويد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل مفيد وتحفز وظائف القلب الصحية. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن معظم أنواع الشوكولاتة تحتوي على كميات عالية من السكر

لا يوجد دليل يشير إلى أن اتباع نظام غذائي من والشوكولاتة الداكنة من شأنه أن يوفر ضعف الفوائد لقلبك.

كرنب

فيتامين أ

فيتامين ب 12

فيتامين سي

يمكن استخدام الكرنب الملفوف لتحضير سلطة أو يمكن استخدامه لصنع عصير صحي ويحتوي على مصدر مفيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك العامة ، وبشكل أكثر تحديدًا ، منع أمراض القلب مع تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.