عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. أطعمة خارقة تمنع النوبات القلبية

صدى البلد

من الحقائق المعروفة أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يغير حياتك ، ولهذا السبب قمنا بإدراج جميع الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تحافظ بسهولة على صحة قلبك و مرض السكري وارتفاع، الكوليسترول، فإليك الأطعمة الخارقة المفيدة لصحة قلبك:

 

برتقال 


فيتامين ج
فيتامين ب
البوتاسيوم
البرتقال أكثر بكثير من مجرد وجبة خفيفة منعشة. يحتوي هذا الطعام الفائق على مصدر غني من العناصر الغذائية القوية التي يمكن أن تقلل من الدم بشكل كبير ، وتمنع قصور القلب ، بل وتساعد في امتصاص الكوليسترول من الأطعمة الأخرى.

 نعلم جميعًا أن البرتقال يمكن أن يصنع العجائب لجهاز المناعة لدينا وهو معروف جيدًا بمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا ، على الرغم من أن مصدرًا قويًا لفيتامين C والبوتاسيوم والبكتين قادر على تعزيز صحة القلب المثلى.

الثوم 

فيتامين سي
كالسيوم
صوديوم
 أنه مثالي لتعزيز صحة القلب. على الرغم من حقيقة أنه نكهة طعام رائعة ، إلا أن الثوم يمكنه أيضًا مكافحة انسداد الشرايين والحفاظ على الأوعية الدموية.

 يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

 

شكولاتة 

الياف

الحديد
المغنيسيوم
يمكن أن تكون الشوكولاتة صحية للغاية ، خاصةً للقلب

فإن هذه الحقيقة الصحية تشير فقط إلى الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الكاكاو الخام. بينما يفضل تجنب شوكولاتة الحليب لأنها مليئة بالسكر والشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الكاكاو الخام تحتوي على مصدر غني بالفلافونويد.

 تعتبر مركبات الفلافونويد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل مفيد وتحفز وظائف القلب الصحية. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن معظم أنواع الشوكولاتة تحتوي على كميات عالية من السكر 

لا يوجد دليل يشير إلى أن اتباع نظام غذائي من والشوكولاتة الداكنة من شأنه أن يوفر ضعف الفوائد لقلبك.

كرنب 

فيتامين أ
فيتامين ب 12
فيتامين سي
يمكن استخدام الكرنب الملفوف لتحضير سلطة  أو يمكن استخدامه لصنع عصير صحي ويحتوي  على مصدر مفيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك العامة ، وبشكل أكثر تحديدًا ، منع أمراض القلب مع تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. 

صحة قلبك تعزيز صحة القلب صحة القلب منع أمراض القلب صحة القلب والأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

ترشيحاتنا

والد طالبة عائدة من أوكرانيا : مكنتش مرتاح قبل عودة ابنتي للدراسة..فيديو

محمد صلاح عن صدمة الكرة الذهبية: لا أؤمن بنظرية المؤامرة

وزيرة الخارجية الألمانية: التمييز ضد الروس والبيلاروسيين يجب أن ينتهي

النشرة الدينية.. فضائل شهر شعبان.. حكم التوبة لمن ارتد عن الإسلام ثم عاد.. وهذا الدعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

زيادة المنح الدراسية لطلاب دولة جيبوتي بـ الأزهر وتقديم الدعم الكامل لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

فيديو

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ