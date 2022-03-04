انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة لنقيب المهندسين بالفيوم

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الفيوم فى العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة لاختيار نقيب نقابة المهندسين بمحافظة الفيوم وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة داخل نادى قارون الرياضى بمحافظة الفيوم، تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بالفيوم والمستشار سعداوى مفتاح المشر ف العام على انتخابات الفيوم.
وقال المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بالفيوم ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الإعادة وتسهيل إجراءات التصويت، لاختيار نقيب المهندسين بالفيوم.
وكانت انتخابات الجولة الأولى قد أجريت يوم الجمعة الماضى وأسفرت ، عن إعادة بين المهندس هشام والي رئيس النقابة الحالي والمهندس جمال عبد الواحد على مقعد رئيس النقابة الفرعية بالفيوم.
وفاز بعضوية مجلس النقابة بالشعب المختلفة ، المهندس مصطفى مؤمن، ومحمد عبد الحكم، وأسماء أبوطالب "شعبة مدني"، والمهندس محمد ابو زيد، وأحمد رحيم "شعبة كهرباء"، ورامي رشاد "شعبة بترول"، والمهندسة هالة الطبلاوي" شعبة عمارة.