تنمية الاقتصاد القومي ..برلماني يكشف مزايا دراسة “ريادة الأعمال ” لطلاب الجامعات

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اقتراح برغبة بشأن إدراج "ريادة الأعمال" ضمن المقررات الدراسية لطلبة الجامعات في مصر.

وأشار “ يحيي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن الجامعات المصرية تمتلك العديد من الكوارد و ذوى الخبرات المؤهلين لخلق دوراً مركزياً ومحورياً في تغيير فكر الطلاب، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال، عن طريق إدخال ريادة الأعمال ضمن النظام التعليمي.

وعن مزايا إدراج ريادة الأعمال ضمن مقررات المناهج الدراسية لطلاب الجامعات، أفاد عضو قوى عاملة النواب أنها تعمل على تعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر ، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى خلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

و تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، يهدف إلى إدراج "ريادة الأعمال" ضمن المقررات الدراسية لطلبة الجامعات في مصر.