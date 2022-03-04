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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنمية الاقتصاد القومي ..برلماني يكشف مزايا دراسة “ريادة الأعمال ” لطلاب الجامعات

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اقتراح برغبة بشأن  إدراج "ريادة الأعمال" ضمن المقررات الدراسية لطلبة الجامعات في مصر.

وأشار “ يحيي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن الجامعات المصرية تمتلك العديد من الكوارد و ذوى الخبرات المؤهلين لخلق دوراً مركزياً ومحورياً في تغيير فكر الطلاب، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال، عن طريق إدخال ريادة الأعمال ضمن النظام التعليمي. 

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مقترح برلماني بإدراج ريادة الأعمال في المناهج الدراسية للجامعات.. نواب: خطوة جادة نحو تمكين الشباب المصري وتحفيز طاقتهم للدخول بمجالات العمل الحر.. وتوفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد أبرز الفوائد

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برلمانية: دراسة "ريادة الأعمال" لطلبة الجامعات خطوة لتمكين الشباب وتحفيز طاقاتهم

وعن مزايا إدراج ريادة الأعمال ضمن مقررات المناهج الدراسية لطلاب الجامعات، أفاد عضو قوى عاملة النواب أنها تعمل على تعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر ، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى خلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

و تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، يهدف إلى إدراج "ريادة الأعمال" ضمن المقررات الدراسية لطلبة الجامعات في مصر.

 

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