عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي بوصفتين مختلفتين

عجينة الكنافة البلدي
عجينة الكنافة البلدي

تبحث الكثير من النساء عن  طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي في المنزل حيث أنها من أشهى أنواع الكنافة المصرية القديمة ولها عشاق كثيرون 

وترغب النساء فى تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي حيث أنها لم تعد متوفرة فى الأسواق بسهولة وقد تذهب لمناطق بعيدة كي تجد من يصنعها.

وتريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي فى المنزل بشكل احترافي مثل المحلات كى تسعد أفراد أسرتها، كما أنها من الأكلات السهلة 

تحذير من صناعتها بالبودرة.. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بأقل التكاليف

حلويات شرقية .. طريقة عمل البسبوسة السورية

الوصفة الأولى لـ طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير عجينة كنافة بلدي
2 كوب دقيق 

كوب نشا 

2 كوب ماء 

كوب زيت

رشة ملح 


طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي
* يضرب فى الخلاط الدقيق والنشا والملح ويضاف الزيت والماء ويوضع الخليط فى كيس به ثقوب

* تشكل الكنافة على طاسة على نار هائة ثم تترك الكنافة لتبرد ثم تؤكل مع العسل الأسود وبالهنا والشفا.

الوصفة الثانية لـ طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

وتختلف عجينة الكنافة البلدي عن العادية فى أنها كنافة سميكة عن الكنافة الموجودة حالية وتؤكل بالعسل الأسود أو اللبن أو السمن البلدي ولا تحتاج للدخول فى الفرن وهى نوع قديم من الكنافة لذا نقثدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي كالمحترفين 

مقادير عجينة الكنافة البلدي
2 كوب دقيق.
1 كوب نشا.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
2 ونصف كوب ماء.
ربع كوب زيت.


طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي
فى البداية انخلي الدقيق والنشا جيدًا ثم ضعيه فى الخلاط مع زيت وملح والماء امزجي المكونات جيدًا في الخلاط وتأكدي من عدم بقاء أي دقيق ملتصق فى جدار او زوايا الخلاط .

اسكبي خليط الدقيق باستخدام مصفاة للتنقية تكتلات الدقيق ثم اسكبي الخليط في كيس نظيف أو زجاجة مياه فارغة باستخدام القمع.
اصنعي ثقب واحد في الكيس أو غطاء الزجاجة ثم شكلي الكنافة مقلاة ساخنة ويجب أن تكون المقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.
ابدئي بتشكيل الكنافة من خلال تحريك الكيس أو الزجاجة في شكل دوائر.
مجرد أن تجدي أن الكافة يمكن ازالتها من الطاسة بسهولة ارفعيها فى وعاء اخر واحفظيها فى وعاء لايدخله الهواء لحين الاستخدام.

عجينة الكنافة البلدي طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي طريقة عمل عجينة الكنافة الشيف نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ملوخية بالحمام لـ الشيف شربيني

طريقة عمل عجينة الكنافة زي المحلات

للنساء فقط .. فوائد غير متوقعة لـ اليانسون

أكلات الخليج .. طريقة عمل ملفوف السمبوسك

التقويم النفسي.. 8 طرق لعلاج التبول اللاإرادي الليلي للأطفال

يصيب الرجال أكثر من النساء.. السمنة أبرز أسباب النقرس

بعد إعلان الصحة عن خطورته .. 6 اطعمة خارقة لـ علاج الاكتئاب

للعزومات .. طريقة عمل طاجن الدجاج بالثوم

ترشيحاتنا

من 8 مارس| "إيروفلوت" الجوية الروسية تلغي كل رحلاتها الدولية باستثناء مينسك

مقهورة ومش هروح تاني.. بدرية طلبة تكشف تعرضها للنصب في الكويت| فيديو

القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

الصومال يتسلم 3 آلاف طن مساعدات غذائية من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ