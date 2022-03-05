طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي بوصفتين مختلفتين

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي في المنزل حيث أنها من أشهى أنواع الكنافة المصرية القديمة ولها عشاق كثيرون

وترغب النساء فى تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي حيث أنها لم تعد متوفرة فى الأسواق بسهولة وقد تذهب لمناطق بعيدة كي تجد من يصنعها.

وتريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي فى المنزل بشكل احترافي مثل المحلات كى تسعد أفراد أسرتها، كما أنها من الأكلات السهلة

الوصفة الأولى لـ طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير عجينة كنافة بلدي

2 كوب دقيق

كوب نشا

2 كوب ماء

كوب زيت

رشة ملح



طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

* يضرب فى الخلاط الدقيق والنشا والملح ويضاف الزيت والماء ويوضع الخليط فى كيس به ثقوب

* تشكل الكنافة على طاسة على نار هائة ثم تترك الكنافة لتبرد ثم تؤكل مع العسل الأسود وبالهنا والشفا.

الوصفة الثانية لـ طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

وتختلف عجينة الكنافة البلدي عن العادية فى أنها كنافة سميكة عن الكنافة الموجودة حالية وتؤكل بالعسل الأسود أو اللبن أو السمن البلدي ولا تحتاج للدخول فى الفرن وهى نوع قديم من الكنافة لذا نقثدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي كالمحترفين

مقادير عجينة الكنافة البلدي

2 كوب دقيق.

1 كوب نشا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ونصف كوب ماء.

ربع كوب زيت.



طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

فى البداية انخلي الدقيق والنشا جيدًا ثم ضعيه فى الخلاط مع زيت وملح والماء امزجي المكونات جيدًا في الخلاط وتأكدي من عدم بقاء أي دقيق ملتصق فى جدار او زوايا الخلاط .

اسكبي خليط الدقيق باستخدام مصفاة للتنقية تكتلات الدقيق ثم اسكبي الخليط في كيس نظيف أو زجاجة مياه فارغة باستخدام القمع.

اصنعي ثقب واحد في الكيس أو غطاء الزجاجة ثم شكلي الكنافة مقلاة ساخنة ويجب أن تكون المقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.

ابدئي بتشكيل الكنافة من خلال تحريك الكيس أو الزجاجة في شكل دوائر.

مجرد أن تجدي أن الكافة يمكن ازالتها من الطاسة بسهولة ارفعيها فى وعاء اخر واحفظيها فى وعاء لايدخله الهواء لحين الاستخدام.