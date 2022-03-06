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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحذير عاجل من الارصاد بإنخفاض جديد في درجات الحرارة وطقس شديد البرودة

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين  مدير عام  مركز التنبؤات والانذار المبكر  بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم منخفضاً جوياً أقرب  لملامح الطقس الخماسيني  قادم من الصحراء الشرقية لليبيا وامتد  للصحراء الغربية  وتحول لرياح جنوبية غربية  مثيرة للاتربة  تأثرت بها  كافة محافظات الجمهورية  وتسبب في إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. 


وواصل محمود شاهين، في  مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، :  المنخفض بفضل الله كان سريعاً   في تحركه وهو الان في أقصى شرق البلاد  وباقي محافظات الجمهورية  متأثرة الان   برياح شمالية غربية   قادمة من البحر المتوسط ستعمل  على إنخفاضات درجات الحرارة وتحسن واضح  في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الرؤية الافقية تحسنت     على محافظات الشمال وشمال الصعيد    نتيجة تحرك المنخفض. 

 
وتوقع إستقرار الطقس  قبل فجر اليوم وأن تبلغ العظمى في القاهرة غداً 23 درجة مؤية أقل من اليوم بنحو ستة  درجات مؤية  والصغرى لهذه اليلة ستكون  مابين  12-13 درجة، وستكون درجة الحرارة منخفضة   وشديدة البرودة في اعات الليل  المتأخرة   "
 

ووجه رسالة تحذير للجماهير بتوخي الحذر في قرار إرتداء الملابس الصيفية   قائلاً :  بلاش تاخدوا القرار ده فصل اللشتاء لم ينته  بعد حيث سينتهي   في   21 مارس فلكياً. 


واصل : " وفقا لتوقعاتنا مع نهاية هذا الاسبوع يتمعق الانخفاض في درجات الحرارة وهتكون العظمى في القاهرة     في حدود 18-19 درجة مؤية  وبالتالي    لسه الاجواء شتوية إعتباراًُ من الاربعاء  والخميس ، والجمعة وستصل في نهاية الاسبوع في  السواحل الشمالية     العظمى  مابين 17-18 مؤية  والصغرى ستصل لعشر درجات مؤية ". 

 

محمود شاهين الهيئة العامة اخبار التوك شو لميس الحديدي

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