الزراعة تؤكد: توفير اللحوم لتغطية احتياجات المواطنين في رمضان

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة المصرية بدأت في أخذ الاحتياطات اللازمة منذ نوفمبر الماضي عام 2021، وذلك من حيث استيراد الكميات المناسبة من اللحوم الحمراء، سواء كانت رؤوس حية للذبح الفوري، أو لحوم مجمدة.

وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة المصرية عملت على تغطية كافة رغبات المواطن المصري، وتلبية كافة احتياجات الأسواق المصرية وضبط الأسعار، وتوفير المنتجات، مشيراً إلى أن هناك لجنة مخصصة من الوزارة لدراسة السوق المصري أولا بأول، والعمل على تلبية احتياجاته ومتطلباته.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الموافقة على استيراد ما يزيد عن 330 ألف رأس ماشية من الخارج، بالإضافة إلى استيراد 50 ألف طن من اللحوم المجمدة، وذلك لتغطية كافة الاحتياجات والمتطلبات.

وأشار طارق سليمان إلى المشروع القومي للبتلو الذي ساهم في زيادة الإنتاجية لرؤؤس الماشية، حيث أصبحت تنتج 8 أضعاف الكمية، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية في توفير الدعم المالي لصغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات والمنتجيين، حيث تم تمويل صغار المربيين حتى الآن بحوالي 6 مليار و500 مليون جنيهاً لتربية وتسمين ما يزيد عن 435 ألف من رؤؤس الماشية.