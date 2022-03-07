عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

الملك أحمد فؤاد الثاني
الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

زار الملك أحمد فؤاد الثاني، وبعض أفراد عائلته والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وكان في استقباله الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبه في جولة داخل شارع المعز شلمت أهم المباني الأثرية بدءاً من باب الفتوح، مروراً بمنزل السحيمي، وسبيل محمد علي، وخانقاه ومدرسه برقوق ومجموعه السلطان قلاوون.

وخلال الزيارة، أبدى الملك سعادته البالغة بهذه الزيارة، معرباً عن استمتاعه بما شاهده في شارع المعز الذي يعد أكبر متحف مفتوح بالقاهرة وخاصة المباني الأثرية الفريدة ذات طابع معماري مميز، والأجواء الروحانية الموجودة به.

إحياء القاهرة التاريخية .. الحكومة : توحيد واجهات محلات شارع المعز

كما حرص الملك أحمد فؤاد على التجول مشياً في شارع المعز ، والقيام بجولة سياحية داخل البازارات والمحال الموجودة به، وشراء بعض الهدايا التذكارية، ومشاهدة الحرف اليدوية الموجودة به وخاصة المشغولات والصناعات المعدنية والنحاسية.

وفي نهاية الزيارة، جلس الملك والوفد المرافق له في مقهى الفيشاوي، والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية.

WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.50 AM (1)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.50 AM (1)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.50 AM
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.50 AM
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM (1)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM (1)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM (2)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM (2)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM (3)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM (3)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.51 AM
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM (1)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM (1)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM (2)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM (2)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM (3)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM (3)
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM
WhatsApp Image 2022-03-07 at 12.38.52 AM
الملك أحمد فؤاد الثاني مصر شارع المعز لدين الله الفاطمي شارع المعز الأثار الإسلامية والقبطية جولة داخل شارع المعز الملك أحمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

موضوعات متعلقة

إحياء القاهرة التاريخية .. الحكومة : توحيد واجهات محلات شارع المعز

ترشيحاتنا

مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

بسبب التقلبات الجوية.. أمجد الحداد يعطي نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

الأرصاد: انخفاض الحرارة 15 درجة خلال ساعات الليل

إبراهيم سعيد: على شيكابالا الاعتزال بدلًا من أن تأتي من جماهير الزمالك

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع قياسي للعقود الأجلة للنفط الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ