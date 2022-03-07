الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون شارع المعز .. صور

زار الملك أحمد فؤاد الثاني، وبعض أفراد عائلته والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وكان في استقباله الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبه في جولة داخل شارع المعز شلمت أهم المباني الأثرية بدءاً من باب الفتوح، مروراً بمنزل السحيمي، وسبيل محمد علي، وخانقاه ومدرسه برقوق ومجموعه السلطان قلاوون.

وخلال الزيارة، أبدى الملك سعادته البالغة بهذه الزيارة، معرباً عن استمتاعه بما شاهده في شارع المعز الذي يعد أكبر متحف مفتوح بالقاهرة وخاصة المباني الأثرية الفريدة ذات طابع معماري مميز، والأجواء الروحانية الموجودة به.

كما حرص الملك أحمد فؤاد على التجول مشياً في شارع المعز ، والقيام بجولة سياحية داخل البازارات والمحال الموجودة به، وشراء بعض الهدايا التذكارية، ومشاهدة الحرف اليدوية الموجودة به وخاصة المشغولات والصناعات المعدنية والنحاسية.

وفي نهاية الزيارة، جلس الملك والوفد المرافق له في مقهى الفيشاوي، والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية.

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