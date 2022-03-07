الملك أحمد فؤاد الثاني في جولة داخل متحف المركبات الملكية.. صور

استقبل متحف المركبات الملكية، اليوم، الملك أحمد فؤاد الثاني وبعض أفراد عائلته، خلال زيارته الحالية لمصر، وكان في استقباله أحمد الصباغ مدير عام المتحف، وأمين الكحكي مدير المتحف، وأمناء المتحف.

وقام أحمد فؤاد بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف بداية من قاعة الأنتكخانة وحتى قاعة الحصان، وتم خلالها شرح الكتالوجات التي تتناول العربات والمركبات الرسمية باللغتين الفرنسية والعربية.

صور تذكارية

وخلال الجولة، أبدى الملك سعادته بهذه الزيارة وإعجابه البالغ بالمتحف وخاصة العربة الخصوصي، وتليفون الملك فؤاد الأول، وبورتريه الأميرة فوزية، وحرص على إلتقاط العديد من الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة.

وقام الملك أحمد فؤاد الثاني، بزيارة متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، حيث كان في استقباله الدكتور ولاء الدين بدوي مدير المتحف، واصطحبه في جوله داخل القصر وقاعاته المختلفة.

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