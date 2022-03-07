وصفة دجاج مقلي بالزبدة والعسل

إذا كنت تشعرين بالملل من تناول الدجاج المقلي بالطريقة المعتادة يمكنك تجربة وصفة الدجاج المقلي بالزبدة والعسل وفقا لموقع بولد سكى الهندي إليك المقادير والخطوات

وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 20 دقيقة

الوقت الإجمالي: 35 دقيقة

تكفي لاربعة أشخاص



وصفة الدجاج المقلي بالمقادير:



زبدة العسل

2 عود زبدة

4 ملاعق صغيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 أفخاذ دجاج

4 أكواب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بصل

3 ملاعق صغيرة مسحوق ثوم

1 لتر من اللبن

زيت عباد الشمس



وصفة الدجاج المقلي بالخطوات:

1- اغسلي الدجاج وجففيه بمنشفة ورقية بقدر ما تستطيعين.

2- اخلطي الفلفل الحلو والملح والبصل ومسحوق الثوم.

3- يمكن بدأ التتبيل بالدقيق واللبن وتأكدى من أن قطع الدجاج مغطاة بالكامل وضعى الدجاج في الزيت الساخن

4-تقلى القطع لمدة 10 دقائق

5-في هذه الأثناء ، اصنعي زبدة العسل و تذوب الزبدة على نار خفيفة دون تركها بنية أو تحترق عندما تذوب الزبدة تمامًا ، يُضاف العسل والملح مع التحريك بقوة.

6- ارفعى الدجاج عن النار و وانثري عليها زبدة العسل وهي ساخنة. يمكنك أيضًا استخدام فرشاة المعجنات لتغليف الدجاج المقلي بزبدة العسل.

يمكنك بسهولة تحويل هذا إلى طبق رئيسي من خلال تقديمه مع سلطة خضراء وبطاطا مهروسة أو خضار مشوية وبسكويت.

