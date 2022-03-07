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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| روسيا تعلن وقف إطلاق النار بمناطق في أوكرانيا.. تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية

أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في عدد من مدن أوكرانيا اعتبارا من صباح الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلامية رسمية.

روسيا تعلن عدم التوصل لنتيجة عقب الجولة الثالثة من المفاوضات الأوكرانية

قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، إن توقعات الجانب الروسي من المفاوضات خابت ولكن سيتم مواصلة المفاوضات.

بعد 3 ساعات.. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الإثنين، عن انتهاء "الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا.

الاتحاد الأوروبي يتخذ أول خطوة لمنح أوكرانيا العضوية

اتخذت حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الاثنين خطوة أولى نحو عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، بعد طلب الدول الثلاث الأخير للانضمام إلى التكتل.

روسيا تهدد بقطع الغاز عن أوروبا.. وتحذر من ارتفاع كارثي بأسعار النفط

أكدت روسيا أن لها الحق في "قطع الغاز عن أوروبا" لكنها لم تفعل ذلك، محذرة من ارتفاع كارثي في  أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل، حال حظر الغرب واردات النفط من روسيا.

البيت الأبيض: لم نتخذ قرارًا بشأن حظر النفط الروسي

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستحظر النفط الروسي.

الجيش الأوكراني يسقط طائرتين روسيتين في سماء العاصمة كييف

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها اسقطت طائرتين روسيتين في سماء العاصمة الأوكرانية كييف.

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتحريك 500 جندي إلى أوروبا

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، بنشر قوات إضافية وأصول عسكرية أمريكية في أجزاء مختلفة من أوروبا وسط الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا لزيادة دعم حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين.

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين.

بريطانيا.. الملكة إليزابيث لن تعود إلى قصر باكنجهام مجددا

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن أن الملكة إليزابيث لن تعود مجددا للعيش في قصر باكنجهام، وأنها قررت مغادرة القصر الملكي للأبد والعيش بقصر تاريخي في الجنوب بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.

ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 2008

تسببت الحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، في ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ أزمة الغذاء العالمية عام 2008، حيث تسبب الصراع في تعطل الإمدادات من أكبر الموردين بالعالم.

وفيات كورونا في العالم تتجاوز 6 ملايين حالة

أفادت بيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 6 ملايين وفاة عالميا.

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