أخبار التكنولوجيا|آبل تعلن رسميا عن هاتف iPhone SE الجديد.. وإطلاق آيباد iPad Air وMac Studio بأفضل معالج في العالم

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ينطلق بعد قليل أول مؤتمر لشركة Apple آبل الأمريكية لهذا العام حيث ستعلن رسميا عن عدد من المنتجات على رأسها أرخص هاتف آيفون iPhone SE 2022 وعدد من أجهزة الآيباد و اللاب وأجهزة كمبيوتر ماك .



أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا عن هاتف iPhone SE الجديد للعام الحالي 2022 في مؤتمرها الذى بدأ منذ قليل، حيث يعد أرخص هاتف آيفون في 2022، ويأتى الهاتف بعدد من المواصفات الجبارة مع سعر أغلى من سابقه، وعمر أطول للبطارية.



قدمت شركة Apple آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي المنعقد حاليا، لونين جديدين لهواتفها الرائدة iPhone 13 والتى تم إطلاقها لأول مرة في نهاية العام الماضي، وتتميز بأفضل كاميرا للهواتف الذكية في العالم.



كشفت شركة Apple آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي الأول في العام الحالي 2022 عن طرح أحدث جيل من أجهزتها اللوحية، وهو الجيل الجديد من أجهزة آيباد آير iPad Air ، التى تضم معالج من نوع M1 ، حيث يتمتع بسرعة وكفاءة كبيرة عن سابقه A14 Bionic .



أعلنت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي عن جهاز الكمبيوتر Mac Studio والذى يأتى بطرازين مختلفين أحدهما يعمل بمعالج من نوع M1 Max الذى تم إطلاق العام الماضي، والآخر يأتى بمعالج M1 Ultra الجديد والذى يقدم أداء غير مسبوقا ويعتبر أفضل معالج في العالم.

أطلقت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي منذ قليل عن جهاز الكمبيوتر Studio Display والذى يأتى بشاشة من نوع Retina قياس 27 بوصة، وبجودة 5K وكاميرا متقدمة مع Center Stage وصوت مذهل عالي الدقة، حيث يشبه نفس مواصفات كمبيوتر Mac Studio في الشاشة والكاميرا التى تأتى أيضا بدقة 12 ميجابكسل.