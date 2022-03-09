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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ما حدث في صومعة بنى مزار بالمنيا كان انفجارا غباريا فقط

صدى البلد

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، إن ما حدث بصومعة بني مزار في المنيا كان انفجارًا غباريًّا في كمبروسور مطحن بني مزار وليس انهيار صومعة.

 

وأشار إلى أن بعض المواقع قد تناولت الأمر على أنه انفجار صومعة لتخزين وحفظ الأقماح بمدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا، أثناء إجراء أعمال صيانة وتفريغ الهواء وهو أمر غير صحيح بالمرة.

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وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير ، أن الواقعة لم تؤد إلى أي تاثير في المطحن، وأشار إلى أن السيد الأستاذ  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كان قد وجه على الفور بنقل حصص الدقيق إلى المطاحن الأخرى، مؤكدا أن  الأمور منتظمة الان تمامًا، من دون تأثير في إمدادات القمح المقررة للمطاحن مشيرا إلى أن إمدادات الدقيق المقررة للمخابر لم تتأثر

انفجار ا صومعة بني مزار وزارة التموين Finance Real state

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