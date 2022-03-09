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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مستعدون لمناقشة الوضع المحايد مع روسيا.. ونحتاج ضمانات أمنية واضحة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مسئول في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة الوضع المحايد مع روسيا ولكن بشروط محددة.

وقال المسئول الأوكراني في تصريحات صحفية، “لن نناقش "الوضع المحايد مع روسيا قبل وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة لضمانات أمنية واضحة حتى لا يتكرر الهجوم الروسي.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوفد الأوكراني يستعد لإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع روسيا من أجل السلام.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية، "عاد أعضاء وفدنا ليلا من المفاوضات التي جرت في بيلاروس وسوف أستمع إلى تقريرهم”.

وتابع قائلا: “سوف نستعد لجولات مقبلة من المفاوضات، من أجل أوكرانيا ومن أجل السلام".

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