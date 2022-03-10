الإفرازات البنية.. الإفتاء توضح متى تكون مانعة للمرأة من الصلاة

الإفرازات البنية متى تمنع المرأة من الصلاة ؟ .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفرازات البُنية أو قطرات الدم التي تنزل قبل دم الحيض المتتابع، لا تعد من الحيض الذي يمنع المرأة من الصلاة والصيام.

وأضاف«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لـ دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: الإفرازات البنية متى تعتبر حيضًا ومتى لا تعتبر؟ أن الحكم يختلف في حالة النساء اللائي ينزل منهن الحيض في صورة قطرات دم وليس دمًا متتابعًا، لافتًا إلى أن هؤلاء النساء تكون هذه القطرات في حقهن حيضًا يمنعهن من الصلاة والصيام وقراءة القرآن.

وأشار إلى أن العبرة تكون تتابع دم الحيض من عدمه؛ فإذا نزلت قطرة دم ثم تتابع دم الحيض بعد ذلك، فلا تكون هذه القطرة حيضًا، منوهًا على أن هناك قاعدة شرعية تنص على أن: «ما ينزل بعد دم الحيض من الحيض، وما قبله ليس منه».

وتابع أمين الفتوى أن الدم إذا استمر في النزول المتتابع (إلى 15 يومًا) ولم تر المرأة البياض الخالص، فكل ما بعد دم الحيض حيض ما لم يتجاوز 15 يومًا؛ فإنه إن زاد على ذلك يعد دم استحاضة.

كيف تتعامل المرأة مع القرآن في فترة الحيض

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن ومس المصحف محرمة على المرأة الحائض.

وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة القرآن للحائض فى حلقات حفظ القرآن؟»، أن قراءة القران للحائض حرام، وذلك عند جمهور أهل العلم، وسواء أكانت القراءة مجردة، أى من ذهنك أو كانت مصحوبة بمس المصحف فالقراءة محرمة ومس المصحف محرم أيضًا على المرأة الحائض، وذلك عند جمهور العلماء، مٌشيرًا الى ما قاله الإمام مالك بأنه لا يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن ولكن لا تمس المصحف.

وأشار إلى أنه في الأمور المختلف فيها، نقول إن الخروج من الخلاف مستحب ولكن إن كنتِ فى ضيق فلكِ أن تأخذي بالأمر الذى يجيز قراءة القرآن للحائض، فلا مانع من هذا ولكن هذا الضيق ليس متحققا لأن مس المصحف والقراءة أثناء الحيض ليست الوسيلة الوحيدة التي تحفظ عليكِ حفظك، فمن الممكن أن تراجعى القرآن عن طريق السماع أو عن طريق النظر، فإن كنتِ تريدين أن تقرأى فلكِ أن تقرأى قراءة مجردة على مذهب مالك تقليدًا له، ولكن لا يجوز أن تمسي المصحف المطبوع، فمن الممكن أن تقرأى من التليفون.

هل لمس الحائض ينقض الوضوء

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال- تعالى-: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ"، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط.

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل المرأة الحائض إذا لمست شخصا يصلى؛ يجب عليه إعادة الصلاة؟»؛ أنه إذا لمست المرأة الحائض شخصا يصلى فلا تكون آثمة ولا يعيد هذا الشخص صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والجسد من النجس، والمرأة الحائض طاهرة من حيث أنها ليس فيها شيء ذاتى يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التى تتعلق بالله - عز وجل - كالصلاة والصوم، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله- تعالى- فالذى عندها هو أمر اعتبارى يمنعها من صحة الصلاة.

وأشار إلى أن المرأة الحائض لديها حدث يمنعها من الصلاة، ولكنها لم تتنجس، فهى طاهرة بمعنى أنها لم تصبح نجسة ولا يعيد الشخص الذى لمسته صلاته لأن حيضتها هذه تمنعها من صحة الصلاة لأن الحيض ليس بنجس لأن النجس حسي مثل البول والخمر.