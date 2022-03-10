عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفرازات البنية.. الإفتاء توضح متى تكون مانعة للمرأة من الصلاة

هل الافرازات البنية
هل الافرازات البنية تمنع المرأة من الصلاة

الإفرازات البنية متى تمنع المرأة من الصلاة ؟ .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفرازات البُنية أو قطرات الدم التي تنزل قبل دم الحيض المتتابع، لا تعد من الحيض الذي يمنع المرأة من الصلاة والصيام.

 

وأضاف«عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لـ دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: الإفرازات البنية متى تعتبر حيضًا ومتى لا تعتبر؟ أن الحكم يختلف في حالة النساء اللائي ينزل منهن الحيض في صورة قطرات دم وليس دمًا متتابعًا، لافتًا إلى أن هؤلاء النساء تكون هذه القطرات في حقهن حيضًا يمنعهن من الصلاة والصيام وقراءة القرآن.

 

وأشار إلى أن العبرة تكون تتابع دم الحيض من عدمه؛ فإذا نزلت قطرة دم ثم تتابع دم الحيض بعد ذلك، فلا تكون هذه القطرة حيضًا، منوهًا على أن هناك قاعدة شرعية تنص على أن: «ما ينزل بعد دم الحيض من الحيض، وما قبله ليس منه».

 

وتابع أمين الفتوى أن الدم إذا استمر في النزول المتتابع (إلى 15 يومًا) ولم تر المرأة البياض الخالص، فكل ما بعد دم الحيض حيض ما لم يتجاوز 15 يومًا؛ فإنه إن زاد على ذلك يعد دم استحاضة.

كيف تتعامل المرأة مع القرآن في فترة الحيض

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن ومس المصحف محرمة على المرأة الحائض.

 

وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة القرآن للحائض فى حلقات حفظ القرآن؟»، أن قراءة القران للحائض حرام، وذلك عند جمهور أهل العلم، وسواء أكانت القراءة مجردة، أى من ذهنك أو كانت مصحوبة بمس المصحف فالقراءة محرمة ومس المصحف محرم أيضًا على المرأة الحائض، وذلك عند جمهور العلماء، مٌشيرًا الى ما قاله الإمام مالك بأنه لا يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن ولكن لا تمس المصحف.

 

وأشار إلى أنه في الأمور المختلف فيها، نقول إن الخروج من الخلاف مستحب ولكن إن كنتِ فى ضيق فلكِ أن تأخذي بالأمر الذى يجيز قراءة القرآن للحائض، فلا مانع من هذا ولكن هذا الضيق ليس متحققا لأن مس المصحف والقراءة أثناء الحيض ليست الوسيلة الوحيدة التي تحفظ عليكِ حفظك، فمن الممكن أن تراجعى القرآن عن طريق السماع أو عن طريق النظر، فإن كنتِ تريدين أن تقرأى فلكِ أن تقرأى قراءة مجردة على مذهب مالك تقليدًا له، ولكن لا يجوز أن تمسي المصحف المطبوع، فمن الممكن أن تقرأى من التليفون.

هل يقع الطلاق في وقت الحيض ؟ اختلاف فقهي ودار الإفتاء تحسم

حكم قراءة القرآن من الموبايل للمرأة الحائض.. دار الإفتاء توضح

 

هل لمس الحائض ينقض الوضوء 

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال- تعالى-: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ"، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط.

 

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل المرأة الحائض إذا لمست شخصا يصلى؛ يجب عليه إعادة الصلاة؟»؛ أنه إذا لمست المرأة الحائض شخصا يصلى فلا تكون آثمة ولا يعيد هذا الشخص صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والجسد من النجس، والمرأة الحائض طاهرة من حيث أنها ليس فيها شيء ذاتى يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التى تتعلق بالله - عز وجل - كالصلاة والصوم، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله- تعالى- فالذى عندها هو أمر اعتبارى يمنعها من صحة الصلاة.

 

وأشار إلى أن المرأة الحائض لديها حدث يمنعها من الصلاة، ولكنها لم تتنجس، فهى طاهرة بمعنى أنها لم تصبح نجسة ولا يعيد الشخص الذى لمسته صلاته لأن حيضتها هذه تمنعها من صحة الصلاة لأن الحيض ليس بنجس لأن النجس حسي مثل البول والخمر.

الإفرازات البنية متى تمنع المرأة من الصلاة الإفرازات البنية الصلاة هل لمس الحائض ينقض الوضوء كيف تتعامل المرأة مع القرآن في فترة الحيض فترة الحيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس ١٠-٣-٢٠٢٢ والقنوات الناقلة

قرد مفترس يمسك بطائر ويقتله بوحشية في مقاطعة بريطانية| فيديو

لقائدي الطائرات.. التحليق فى هذه الأماكن يعرضك لـ الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه

30 ألف جنيه مكافأة تحفيزية قبل مواجهة صن داونز للاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

أخبار العالم| قصف روسي على مستشفى أطفال في ماريوبول والنقد الدولي يدعم أوكرانيا بـ1.4 مليار دولار

الإفرازات البنية.. الإفتاء توضح متى تكون مانعة للمرأة من الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ