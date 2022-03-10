انخفضت بمقدار جنيه.. تعرف على أسعار الفضة.. فيديو

شهدت أسعار الفضة في مصر أمس الأربعاء انخفاصا خلال التعاملات المسائية، بعد انخفاض الفضة في البورصات العالمية، حيث انخفض المعدن بعد فترة من الارتفاعات بسبب التوترات الموجودة في أوروبا لتصل أونصة الفضة إلى سعر ٢٥.٧٧ دولار .

وقال "مايكل" أحد تجار الفضة بشارع شبرا، إن الفضة انخفضت في آخر ٢٤ ساعة بمقدار جنيه للجرام.

وأشار مايكل"، إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود في حركة البيع والشراء بسبب تذبذب الأسعار، متوقعا أن تشهد لفترة القادمة ارتفاعات كبيرة في سعر المعدني الأصفر والأبيض مع زيادة التوترات الموجودة في أوروبا.

وأوضح مايكل أن سعر جرام الفضة عيار ٨٠٠ وصل إلى ١٠.٥٠ جنيهات وعيار ٩٢٥ بلغ ١٢.٢٥ جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للجرام الخام يضاف إليه سعر المصنعية التي تتراوح بين 15 جنيها وتصل إلى 30 جنيها وهي تختلف باختلاف الأشكال والاوزان.