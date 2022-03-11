إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا _كفرالشيخ"

اصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا _ كفرالشيخ" بمحافظة الغربية عقب عودتهم من زفاف عروسين ، كما خصصت سيارة إسعاف لنقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي وحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي اخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا - كفرالشيخ امام قرية اخناوي التابعة لمركز طنطا .



كما انتقلت القيادات الامنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفرت عن إصابة 4 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من أحد الأفراح، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الميكروباص حيث خرجت السيارة الميكروباص فجأة أمام سيارة نقل ، وحال محاولة قائد السيارة الثانية مفاداتها، اصطدمت بجانبها ما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص واصطدمت ببلدور الطريق.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء طنطا الجامعي لاسعافهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.