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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo لأول مرة بحمولة ضخمة .. صور

سيارة فولكس فاجن Buzz
سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

تقلى نسخة الركاب من طراز فولكس فاجن Buzz Cargo موديل 2023 معظم الاهتمام، حيث تأتي بمقعدين أو ثلاثة مقاعد ومساحة تحميل ضخمة خلفهم، مقسمة بجدار فاصل بشكل انتاج قياسي، وتأتي مع باب منزلق واحد فقط على الجانب الأيمن ولكن يمكن تكوين العمود الفقري الكهربائي بباب ثانٍ منزلق إذا دفعت مبلغًا إضافيًا.

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

تحتوي Buzz Cargo باب خلفي ضخم على نفس المنوال مثل الطراز العادي ومع ذلك فإن عتبة الحمولة أوسع قليلاً في المتغير التجاري، وهو أيضًا أطول قليلاً (1938 مم / 76.3 بوصة) وله معامل سحب أعلى قليلاً يبلغ 0.29 كلاهما لهما نفس قاعدة العجلات البالغة 2988 ملم (117.6 بوصة) وتمتد بطول 4.712 ملم (185.5 بوصة) العرض متطابق أيضًا ، عند 1،985 ملم (78.1 بوصة).

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

يمكن تجهيز جدار التقسيم بشكل اختياري بنافذة أو فتحة يمكنك من خلالها وضع العناصر بالنسبة لمنطقة التحميل نفسها فهي كبيرة بما يكفي لاستيعاب منصتي تحميل باليورو ويمكن أن تتحمل حمولة قصوى تصل إلى 650 كيلوجرامًا (1433 رطلاً). تبلغ مساحة الحمولة 3900 لترًا (137.7 قدمًا مكعبة) بينما يبلغ وزن السيارة الإجمالي 3000 كجم (6614 رطلاً).

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

قامت فولكس فاجن بتركيب حلقات ربط على الأرض بالإضافة إلى قضبان تثبيت على الجدران الجانبية لتأمين الأحمال في المقصورة الخلفية بشكل صحيح، ولن ينفد هاتفك الذكي أبدًا نظرًا لوجود ما لا يقل عن خمسة منافذ USB-C، بما في ذلك واحد في حامل مرآة الرؤية الخلفية، ويحصل كل من طرازات الركاب والبضائع على حاملتي أكواب أسفل نظام المعلومات والترفيه، لكن المشتق التجاري يخطو خطوة إلى الأمام ويفتخر باثنين آخرين أمام الركائز A.

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

سيحصل على مجموعة واسعة من المعدات الاختيارية ، تتنوع من الإضاءة الخارجية المحيطة والباب الخلفي الكهربائي إلى المصابيح الأمامية LED المصفوفة وقضيب سحب المقطورة القابل للطي. إحدى الميزات التي يجب أن تكون قياسية بصراحة ولكنها ليست كذلك هي كاميرا الرؤية الخلفية ، في حين أن المرايا القابلة للطي والتدفئة كهربائيًا هي أيضًا ميزة إضافية. تتوفر عجلات تصل إلى 20 بوصة ، جنبًا إلى جنب مع الاتصال اللاسلكي Android Auto و Apple CarPlay.

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

تحصل فولكس فاجن Buzz Cargo على نفس المحرك الكهربائي الخلفي مثل طراز الركاب، ينتج 201 حصان (150 كيلوواط) و 310 نيوتن متر (229 رطل قدم) من عزم الدوران، وتستخدم Buzz Cargoنفس حزمة البطارية التي تبلغ 82 كيلو واط في الساعة (شبكة 77 كيلو واط في الساعة) ويمكن شحنها حتى 170 كيلو واط ، ولكن لا توجد أية معلومات حتى الآن عن النطاق،  كلاهما لهما دائرة دوران يبلغ ارتفاعها 11.1 مترًا وتبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة (145 كم / ساعة).

سيارة فولكس فاجن Buzz Cargo

ستتوفر Buzz Cargo للطلب المسبق في أوروبا اعتبارًا من مايو، وسيتم إطلاقها هذا الخريف بعد دخولها الإنتاج في هانوفر بألمانيا في النصف الأول من العام، والشيء نفسه ينطبق على طراز الركاب.

فولكس فاجن Buzz Cargo الركاب Android Apple

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