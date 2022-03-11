عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش أخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة ومعدلات الإنجاز بالمنظومة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وسير أعمال اللجان وأنها تسير بالشكل المطلوب لسرعة الإنجاز في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا من أجل استرداد حق الشعب.

منافذ أهلا رمضان تتيح السلع بأسعار مخفضة في أسيوط ابتداء من 15 مارس

محافظ أسيوط يتفقد مواقع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

 جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي حضره المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى بعض الإدارات والمتابعة الميدانية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي ما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها والطلبات التي تم رفعها على المنظومة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم والحفاظ على حقوق الدولة.
ووجه اللواء عصام سعد بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وتكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين مشددًا على قيام اللجان الفنية المختصة بمراعاة البعد الاجتماعي في لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدًا للبدء في إصدار عقود التقنين للمواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة من الحالات غير الجادة واستغلالها ضمن مبادرة "حياة كريمة" كمشروعات البنية التحتية ومحطات لمياه الصرف الصحي أو إنشاء مدارس ومركز شباب أو مجمعات خدمية لأهالي تلك القرى والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها فالمهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف.

أسيوط محافظ أسيوط تقنين واضعى اليد أملاك الدولة بأسيوط استرداد حق الشعب اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

البسوا تقيل.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

سفارة مصر في بولندا تسير الطائرة الثالثة لنقل الموطنين المغادرين أوكرانيا

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: بـ 149 قرية ضمن المرحلة الأولى "حياة كريمة"

محافظ أسيوط : تكلفة محطة كهرباء الوليدية 8 مليار جنيه

ترشيحاتنا

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

تم إطلاقها منذ 4 سنوات.. أبرز محاور استراتيجية صناعة السيارات في مصر

الحبس والغرامة.. احذر الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بالتحايل

طريقة دخول الطلاب على منصة التعلم الإلكتروني بحقوق عين شمس

شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ