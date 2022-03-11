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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 203 أفدنة من أراضي المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 22 حالة تعد واسترداد 203 أفدنة من أراضي المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي وتسليمها لجهة الولاية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 19 لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من 6 : 26 مارس الجاري في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بالمحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي واسترداد 203 فدان زراعة و741 متر مربع مباني وتسليمها لجهة الولاية وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسئولي الإزالات وبمساعدة القوات القائمة على تأمين لجنة الإزالات من مديرية أمن أسيوط.


وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 والتي بدأت المرحلة الأولى بها خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6: 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6 : 26 مارس الجاري .


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

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