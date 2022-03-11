النشرة الدينية .. موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1443 هجرية .. حكم من مات وعليه قضاء رمضان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير النشرة الدينية:
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1443 هجرية
خطيب المسجد النبوي: شرع الله عدل سهل لا حرج فيه ولا عسر
حكم من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه.. خطيب المسجد النبوي يجيب
الأوقاف: التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات موضوع خطبة الجمعة المقبلة
خطيب مسجد المشير: الشهداء أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين
هل يجوز للصائم أن يغسل أسنانه بالماء والمعجون أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
حذر من الجشع والاحتكار| مستشار المفتي : المبالغة في الربح محرمة شرعًا
خالد الجندي: تكريم أسر الشهداء على يد الرئيس دليل على المجد