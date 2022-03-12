للحامل.. أهمية تناول ثمرة موز على الريق

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد تناول موزة علىالريق يوميا..





فوائد أكل الموز على الريق:

1– يقوى الدم ويخفف من فقر الدم عن طريق نسبة الحديد الموجود بالموز.

2– به نسبة عالية من البوتاسيوم وكميات قليلة من الملح،وتم الاعتراف بالموز رسميا من قبل ادارة الاغذية والعقاقير بأنه قادر على خفضضغط الدم والوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد الموز للحامل:

3– الموز يساعد في التغلب على الاكتئاب بسبب احتوائه مستويات عالية من التربتوفان، والتي يتم تحويلها إلى مادة السيروتونين – الناقلالعصبي في الدماغ.

والتى تصاب بها معظم الحوامل في الأشهر الأولى.

4– مواجهة فقدان الكالسيوم بسبب كثرة التبول،وبناء عظام قوية مع الموز.

وهذا أيضا مفيد جدا للحوامل خاصة فى الاشهر الاخيرة

5– يحسن المزاج ويقلل أعراض الدورة الشهرية عن طريق تناول الموز، الذي ينظم السكر في الدم و يخفف الإجهاد ويساعد على الاسترخاء.