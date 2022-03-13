نشرة أخبار العالم: إيران متهمة بقصف القنصلية الأمريكية بـ أربيل..انفجارات في أوكرانيا ..عودة الإغلاق في الصين بسبب كورونا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

دوي انفجارات عنيفة في لفيف وعدد من مناطق أوكرانيا

سمع دوي عدة انفجارات قبل وقت قصير من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد، على مشارف مدينة لفيف الشمالية الغربية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا، وسمع فريق "سي إن إن" صوت الانفجارات على الأرض.

بعد تسجيل 3400 إصابة..الصين تفرض الإغلاق الجزئي في جيلين بسبب كورونا

أبلغت السلطات الصحية الصينية عن ما يقرب من 3400 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، أي ضعف اليوم السابق، مما فرض عمليات إغلاق على النقاط الساخنة لتفشي الفيروس في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أخطر تفشي لها منذ عامين.

وضع الأطر القانونية.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات المفاوضات مع روسيا

قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك إنه سيتم تحديد موعد الاجتماع المقبل بمجرد وضع أطر قانونية متبادلة مع روسيا.

مسؤول أمريكي: الهجوم على أربيل انطلق من إيران

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول أمريكي قوله عن الصواريخ التي استهدفت أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق انطلقت من إيران.

الرئيس الأوكراني: روسيا لن تستطيع هزيمتنا..ونحتاج للوقت والقوة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا لا تستطيع هزيمة أوكرانيا لأن "المحتل ليس له القدرة المعنوية لذلك".

لمقاومة بوتين..جونسون يعلن عن قمة مع قادة دول البلطيق والدول الاسكندنافية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن الأمن الأوروبي اهتز بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا.

الولايات المتحدة تعلن عن 200 مليون دولار مساعدات لـ أوكرانيا..تفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه صدق على تقديم 200 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا، وذلك بتفويض من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

البورصة الروسية تعلن تجميد أعمالها حتى 18 مارس

قالت بورصة موسكو يوم السبت، إن سوق الأسهم الرئيسية في البلاد ستظل مغلقة الأسبوع المقبل ، حتى 18 مارس. لم تفتح سوق الأسهم منذ 25 فبراير، في اليوم التالي للغزو وقبل أن يكشف الغرب النقاب عن جولة عقابية من العقوبات على النظام المالي الروسي.

الدفاع الروسية: تدمير 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية

قال كوناشينكوف - في تصريح نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية "أُخرجت 3593 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال العملية"، موضحا أنه من بين الآليات التي جرى تدميرها “61 مروحية، و126 طائرة مسيرة، و1159 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و118 منصة لإطلاق الصواريخ، و436 قذيفة مدفعية ميدانية وهاون، و973 مركبة عسكرية خاصة”.