10 أطعمة تمنحك الطاقة.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سهام شوقية، خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أفضل الأغذية التى تمنح جسمك الطاقة.

أفضل الأغذية التي تمنحك الطاقة ..

1الشوفان

الشوفان من الكربوهيدرات المعقدة. هذا يعني أنه مليء بالألياف والمواد المغذية.

كما ان الشوفان يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول ويوفر الطاقة.

تناوله في الصباح سيجعلك تعمل لساعات بشكل جيد و بطاقة وحيوية.

2-البيض

تحتوي البيضة تقريبا على 70 سعرة حرارية، و على 6 جرامات من البروتين.

يوفر البيض لك الطاقة .. يعطي شعورا بالشبع لفترات أطول. فالبيض مغذٍ ومفيد.

3-صدور الدجاج

مصدر كبير للبروتينات الخالية من الدهون. قطعة من الدجاج المشوي مع بعض الخضار المطبوخة بطريقة صحية، تجعلها وجبة غداء خفيفة مثالية وستزودك بالطاقة بشكل ثابت حتى العشاء.

والدجاج يحتوي على نسبة أقل من تلك الدهون المشبعة غير الصحية مقارنة باللحوم الأخرى.

4-كبد البقر

بدون حصولك على كمية كافية من فيتامين ب 12 ، يمكن أن تتناقص طاقتك.

هذا واحد من أفضل المصادر وهو كبد البقر. كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من البروتين لتزويدك بالطاقة لفترة طويلة. إذا كنت لا ترغب في تناوله ، يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من اللحوم والدواجن والأسماك والبيض.

5-الفاصوليا

مصدر جيد للبروتين ، خاصة إذا كنت نباتيًا. تحتوي الفاصوليا أيضًا على الكثير من الألياف للمساعدة في إبطاء عملية الهضم. إنها غنية بالمغنيسيوم أيضًا يساعد ذلك خلاياك على إنتاج الطاقة.

6-السردين

السردين يوفر بروتينًا حيوانيًا عالي الجودة للحصول على طاقة ثابتة، وكميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية "البحرية" (EPA وDHA) التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب. إذا كانت لا ترغب بالسردين , جرب سمك السلمون أو التونة أو الماكريل.

7- الجوز

الجوز له نوع خاص يستخدمه جسمك للطاقة (حمض ألفا لينولينيك). على الرغم من أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية ، إلا أن الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولونها لا يكتسبون الوزن أو تظهر عليهم علامات أخرى تدل على الصحة السيئة بسببها. قد يكون السبب في ذلك هو أن الألياف تساعدك على كبح الشهية.

8-القهوة

الكثير منا يحصل على جرعة الكافيين في الصباح من خلال شرب كوب من القهوة.

وهذا يساهم في تعزيز طاقتك ويبقيك أكثر يقظة.

ولكن لا تفرط في تناولها. يمكن للكافيين أن يجعلك عصبيًا ويسبب الأرق للبعض.

9-التوت

التوت الأزرق ، والتوت الأسود ، والفراولة: إنها مثالية إذا كنت تريد شيئًا حلوًا لا يحتوي على السعرات الحرارية وافضل من تناول دونات أو قطعة حلوى.

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى التي تساعد على تغذية وحماية الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

10-الشوكولا الداكنة الخام

إذا كان عليك تناول الحلوى فقط ، فهذا اختيار جيد. إن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة سكر أقل من ألواح الحلوى وشوكولاتة الحليب.

كما ثبت أنها تحسن المزاج ووظائف المخ.

ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو في حماية الخلايا وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.