بتعديل AC Schnitzer .. شاهد إصدار مميز من بي ام دبليو الفئة الثالثة كوبيه |صور وفيديو

كشفت قناة MAHILfilms المتخصصة في مجال استعراض السيارات عن النسخة المعدلة من ايقونة الصانع البافاري بي ام دابليو، وهي السيارة الكوبيه التي تحمل اسم AC Schnitzer GP3.10، صاحبة الاداء المميز والاطلالة الرائعة، حيث ظهرت للمرة الاولى في عام 2007 بالتحديد داخل فعاليات معرض فرنكفورت.

بتعديل AC Schnitzer .. شاهد اصدار مميز من بي ام دبليو الفئة الثالثة كوبيه |صور وفيديو

تعتمد السيارة المعدلة AC Schnitzer GP3.10 على محرك V10 سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 544 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 540 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 320 كيلومتر في الساعة.

بتعديل AC Schnitzer .. شاهد اصدار مميز من بي ام دبليو الفئة الثالثة كوبيه |صور وفيديو

بينما وصلت السيارة المعدلة AC Schnitzer GP3.10 على سرعة بلغت 355 كم/ساعة مع الاختبارت الواقعية، ولكن تظهر السيارة بالعديد من الترقيات الداخلية والخارجية المميزة ايضا إلى جانب السرعة القصوى، حيث تتضمن حساسات ركن، ومنظومة عادم رياضية، مع لمسات هيكلية انيقة.

بتعديل AC Schnitzer .. شاهد اصدار مميز من بي ام دبليو الفئة الثالثة كوبيه |صور وفيديو

ترتكز السيارة AC Schnitzer GP3.10 على جنوط رياضية Aachenمع إطارات منخفضة، وأقواس عجلات خلفية ممتدة بنسبة 60 مم، إلى جانب فتحة سقف كهربائية التحكم، ومفهوم ثنائي الابواب كوبيه، بالاضافة إلى فتحات هوائية على جانبي غطاء المحرك.

بتعديل AC Schnitzer .. شاهد اصدار مميز من بي ام دبليو الفئة الثالثة كوبيه |صور وفيديو

وتضم السيارة بي ام دبليو AC Schnitzer GP3.10 مقصورة داخلية رائعة تجمع بين اللون البيج والابيض والبني ليرسم هذا الثلاثي لمسات راقية وناعمة تتزين بها قمرة القيادة، مع مقود حركة متعدد الوظائف يحتوي على كسوة من البيج الفاتح، بنفس اللون الخاص بفرش الابواب.