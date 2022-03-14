محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي

بتكلفة 330 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم بتكلفة 330 مليون جنيه.

وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.

وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة

رافقه خلال الزيارة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط وايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للموقع بتفقد الاعمال الجارى تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية ثم استمع إلى شرح من المشرفين على المشروع ، لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته وتكلفته ونسب التنفيذ الحالية فى الأعمال المدنية ، ثم تفقد المحافظ يعض مواقع العمل بالمشروع والتقى بالعاملين بالمشروع مشددًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة

مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.



وأشار محافظ أسيوط ، إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًًًًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.



وأوضح اللواء عصام سعد ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 140 مشروع بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه منها 9 محطات معالجة بينما بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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